Els Bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Masllorenç: el foc ha cremat 11,5 hectàrees

Un nou incendi afecta les comarques del Camp de Tarragona aquest dimecres 29 de juliol, en plena quarta onada de calor. El foc s'ha declarat al terme municipal de Masllorenç, entre els municipis de Bonastre i Montferri, poc després de les dotze del migdia —avís a les 12.12 hores—, segons han informat els Bombers de la Generalitat a través de la xarxa social X. Les flames, segons ha explicat el cos d'emergències, afecten vegetació forestal, llançant focus secundaris a 100 metres.
Ara com ara, els Bombers treballen amb 46 dotacions terrestres i set mitjans aeris. En aquest sentit, el cos d'emergències centra els seus esforços per aturar el flanc esquerre de l'incendi, que ha llançat diversos focus. El cap hauria coronat la carena i avança direcció a una zona de vinyes llaurades que podrien actuar com a eix de contenció, segons els Bombers. Les dades provisionals dels Agents Rurals assenyalen que el foc ha cremat una superfície aproximada d'11,5 hectàrees.
Incendi estabilitzat
Els Bombers han donat per estabilitzat i perimetrat l'incendi al voltant de les cinc de la tarda. Arran de l'incendi, s'ha demanat el confinament de Masllorenç, Masarbonès i les urbanitzacions Font d'en Talló, la Pineda de Santa Cristina, Torre Forta de Santa Cristina i el Coll de la Rubiola. L'ES-Alert que s'ha enviat als telèfons mòbils ordena tancar portes i finestres, no sortir al carrer i seguir les indicacions de les autoritats. El confinament, segons ha confirmar la consellera d'Interior, Núria Parlon, afecta unes 500 persones.
Trànsit ha confirmat que estan tallades les carreteres TV-2041 Bonastre - Montferri, TV-2042 Bisbal del Penedès - Masllorenç i C-51Z Bisbal del Penedès - Rodonyà. Així mateix, Protecció Civil ha informat que per aquest incendi a Masllorenç el telèfon d'emergències 112 ha rebut 280 trucades.