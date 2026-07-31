Els veïns de Roda de Berà clamen contra les pantalles acústiques d'Adif

Un centenar de persones s'han concentrat aquest divendres 31 de juliol a Roda de Berà per rebutjar les pantalles acústiques instal·lades per Adif a tocar de la via del tren. La protesta, que ha aplegat veïns, membres de la plataforma Mercaderies per l'Interior, representants municipals i formacions polítiques, arriba després que Adif hagi desestimat les al·legacions al projecte i plantegi instal·lar les barreres al llarg de 14 quilòmetres entre Tarragona i Calafell.
La secretària de l'Associació de Veïns Costa Daurada-Berà, Esther Valls, ha reclamat la retirada de les barreres col·locades fa més d'un any i que tenen una alçada de fins a vuit metres i ha proposat com a alternativa pantalles d'1,5 metres "que no provoquin un malestar per als veïns". En aquest sentit, ha explicat que la proposta té la mateixa eficiència: "El que volem és que s'integri amb el paisatge". "Són moltíssimes cases que ja no tenen vistes al mar per culpa d'unes barreres monumentals que fan de presó", ha afegit.
En aquest sentit, hi ha més d'un centenar d'habitatges afectats al llarg del tram. Pel que fa a les reunions amb Adif, Valls ha manifestat que ja en tenen prou, "de paraules i falses promeses" i ha demanat la revisió del projecte. "Tenim la intel·ligència artificial, que es facin maquetes i dissenys", ha dit.
Construir una via segregada
La construcció d'una via segregada fora de la costa és una altra de les propostes mencionades. Des de la plataforma Mercaderies per l'Interior han posat de manifest que "no s'ha d'amortir la conseqüència, sinó la causa", és a dir, el pas dels trens de mercaderies pel corredor mediterrani. Eugeni Sedano, portaveu de l'entitat, ha reivindicat una línia ferroviària per a aquests tipus de trens "paral·lela a la línia d'Alta Velocitat i allunyada dels nuclis poblats".
L'Ajuntament de Roda de Berà ha mostrat el seu suport a la causa. De fet, el ple del consistori va aprovar per unanimitat aquest dijous una moció per rebutjar el projecte de les pantalles acústiques. "Ens sentim enganyats una vegada més", ha dit l'alcalde del municipi, Pere Virgili. "Vam sortir de la reunió que vam tenir el 25 de novembre amb la paraula donada pels representants d'Adif dient que no es faria res que no autoritzessin els ajuntaments", ha lamentat.
Virgili ha carregat contra l'administrador i ha titllat de "jutjat de guàrdia" el fet que "després de l'estiu Adif continuarà negociant amb els ajuntaments afectats, quan les al·legacions ja s'han resolt i les ha desestimades". L'alcalde ha refermat la unanimitat del consistori i ha mostrat el compromís per trobar solucions i "posar sentit comú", i demanarà la intermediació de la subdelegació del govern espanyol a Tarragona.
Diverses formacions polítiques es mostren contràries a les pantalles
Diferents formacions polítiques també s'han expressat en el marc de la manifestació celebrada aquest divendres al municipi del Tarragonès. Des de Junts per Catalunya, el diputat al Congrés, Josep Maria Cruset, ha considerat que les pantalles "representen un mur de Berlín que separarà el litoral i l'interior". La formació demanarà la compareixença del ministre Óscar Puente per donar explicacions en seu parlamentària.
Per part d'ERC, el conseller de l'Ajuntament de Tarragona, Xavi Puig, ha considerat que "és una agressió directa contra el territori i feta sense consens" i ha convidat a la resta d'ajuntaments a expressar el seu posicionament. El regidor de Roda de Berà, Rafael Luna (PP), ha posat en valor la unanimitat del consistori i ha assenyalat que "Adif no és l'escut per poder privar o protegir a qui realment mana".