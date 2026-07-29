L'EMT de Tarragona amplia el recorregut de la línia 22 durant el mes d'agost

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona ampliarà el recorregut de la línia 22, que connecta l'Hospital Joan XXIII i el Serrallo, amb la incorporació de dues noves parades al Moll de Costa i a l’inici de la platja del Miracle, a l’entorn del Port Esportiu. Aquesta novetat es posarà en marxa a partir d'aquest dissabte 1 d’agost i s'allargarà fins al 6 de setembre. Aquesta adaptació, segons ha explicat l'EMT, permetrà millorar la connexió i facilitar l’accés en transport públic a la platja del Miracle.
La línia 22, que connecta el Serrallo amb l’Hospital Joan XXIII, té una freqüència de pas de 20 minuts, i incorporarà, durant aquest període, aquestes dues noves parades. El recorregut de la línia inclou les següents parades: Platja Miracle - Nàutic, Moll de Costa, el Serrallo, Pòsit, Torres Jordi, Bastos, Mallorca, Ramon y Cajal 40, Pau Casals, Imperi Romà, Portal del Roser, Catalunya, Campus Catalunya, 4 Garrofers, Argentina, Goya, Hospital Joan XXIII i Pont i Gol 41.
A més, l’EMT ha recordat que des del passat 22 de juny està en marxa la línia 16, un servei específic de temporada d’estiu que connecta el centre de la ciutat amb la platja de l’Arrabassada durant tot el dia, amb més de 60 expedicions diàries. El recorregut de la línia inclou comença a la plaça Imperial Tàrraco i finalitza a l'Arrabassada.