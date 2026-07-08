Agredeix un conductor d'autobús de l'EMT de Tarragona i trenca la mampara de protecció

La Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un jove de 21 anys per agredir el conductor d'un autobús de la línia 85 de l'EMT i provocar danys al vehicle, concretament a la mampara de protecció. Els fets van tenir lloc el passat diumenge 5 de juliol, a primera hora del matí, a la parada Comellar, al carrer Mas dels Cups de Sant Salvador. Segons ha explicat el Diari de Tarragona, el conductor hauria demanat a l'individu que apagués una cigarreta, ja que està prohibit fumar a l'interior dels autobusos municipals. Aquest, però, s'hauria negat i hauria reaccionat de manera violenta contra el xofer.
El conductor va activar el protocol de seguretat i una patrulla de la Guàrdia Urbana es va personar al lloc dels fets. En aquest sentit, van detenir l'agressor, que havia fugit per una zona boscosa després de perpetrar l'agressió, a l'avinguda dels Pins. Els agents el van identificar i van comprovar que tenia una ordre de detenció, motiu pel qual va ser detingut. A banda, també van obrir diligències contra el jove com a suposat autor dels delictes de danys i alteració de l'ordre públic.
El comitè d'empresa demana més seguretat
L'Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona ha condemnat els fets i ha mostrat el seu suport al treballador agredit. Així mateix, va posar a disposició del conductor els recursos jurídics necessaris per denunciar l'agressió. Així mateix, des de l'EMT s'ha valorat el correcte funcionament del protocol de coordinació amb la Guàrdia Urbana.
Aquest dimarts, el gerent de l'empresa es va reunir amb el comitè d'empresa per valorar la situació i estudiar si s'han d'impulsar més mesures per garantir la seguretat dels treballadors. En aquest sentit, els representants sindicals han demanat que es modifiquin les ordenances per castigar les agressions i amenaces que reben els empleats de l'EMT.