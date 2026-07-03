Tarragona estrena el seu passeig de la fama al tram final de la Rambla Nova

Tarragona ja compta amb el seu passeig de la fama. Es tracta del mural 'Naltros', ubicat al tram del balcó de la Rambla Nova, els treballs del qual ha dut a terme l’artista Edu Polo. L'objectiu de l'actuació és el de millorar aquest espai emblemàtic de la ciutat i així reforçar-ne la pacificació i dinamització. La il·lustració és la representació pictòrica de diferents personatges rellevants de la història de Tarragona, com son, a nivell religiós Sant Magí, Sant Fructuós i Santa Tecla.
Així mateix, també hi apareixen la Comtessa Agnès, Ibn Zaidan, Jaume Tarragó, L'esperidió i l'arquitecte Vicentó Roig; Carmen Casas, lluitadora antifranquista i sindicalista que va morir el 2013, i els romans Manius Vibius, l'esclava Melpomene i Antonia Clementina, una de les primeres dones terratinents de Tarragona.
"L’obra converteix aquest tram de la Rambla en un llenç que parla de nosaltres"
L'encarregat d'inaugurar l'obra ha estat l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales. Ho ha fet al costat de la consellera de Comerç, Turisme i Promoció Econòmica, Montse Adan i de la resta de membres del consistori presents a l’acte. "L’obra converteix aquest tram de la Rambla en un llenç que parla de nosaltres. Un itinerari visual que posa en valor la nostra identitat, els nostres personatges, els nostres símbols i la nostra història", ha dit el batlle durant la presentació del mural.
Viñuales ha apuntat també que "aquesta actuació va molt més enllà d’una intervenció urbana, és una nova manera d’entendre la ciutat que aposta per l’espai públic com un lloc de trobada, de convivència i de vida". Per la seva banda, la consellera Montse Adan ha afegit que "diumenge celebrem el Tour i seran milers de persones qui podran veure la nostra ciutat, però alhora contents perquè això es quedarà pels tarragonins i tarragonines".