Veïns de la zona de Joan XXIII de Tarragona denuncien la presència d'una plaga de rates

Els veïns del carrer Arquebisbe Ramon Torroella de Tarragona, a la zona de l'Hospital Joan XXIII, denuncien la presència d'una plaga de rates en un solar de la zona. En aquest sentit, afirmen que aquest no és un problema nou, tot i que asseguren que la problemàtica s'ha agreujat en les últimes setmanes. Dídac Montoliu, veí de la zona i membre de la junta de veïns, ha assenyalat que els animals aprofiten el menjar d'una colònia de gats per alimentar-se. Així mateix, Montoliu ha explicat que "ara també hi ha rates petites i això vol dir que s'estan reproduint".
El representant veïnal ha manifestat que la presència de rosegadors s'ha fet més evident des de principis d'estiu, quan es va netejar el solar que es va destinar a infraestructures relacionades amb la sortida de la segona etapa del Tour de França. Segons Montoliu, "van arrencar tots els arbustos i ara les rates ho tenen molt més fàcil per fer els seus nius". Sobre la qüestió, ha assenyalat que "estem neguitosos, perquè aquesta problemàtica pot acabar provocant un greu problema de salut pública, ja que els habitatges i l'hospital estan molt a prop".
Les rates poden provocar la transmissió de malalties, la contaminació d'aliments, així com reaccions al·lèrgiques. Entre les malalties que poden transmetre hi ha la leptospirosi, la salmonel·losi, l'hantavirus o el tifus. Aquests rosegadors, també poden contaminar l'aigua i els aliments, alhora que poden provocar danys material indirectes, com trencament de cables.
Els veïns han traslladat el problema a l'Ajuntament de Tarragona
La presència de rates a la ciutat no és una novetat i en algunes zones és més habitual la seva presència, especialment en espais que no es netegen o que presenten problemes de salubritat. Dídac Montoliu ha relatat que quan van començar les obres en el solar de davant del seu bloc de pisos, es va traslladar la colònia de gats que hi havia a un solar veí. "Allà, les rates han fet l'agost, mai millor dit, i aprofiten per alimentar-se amb el menjar de la colònia felina", ha comentat.
Montoliu ha explicat que han traslladat la problemàtica a l'Ajuntament de Tarragona, que va inspeccionar la zona i va elaborar un informe. El solar en què hi ha la plaga de rates és de titularitat privada i des del consistori s'està redactant un requeriment a la propietat perquè hi actuï.