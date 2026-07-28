El vial principal del polígon Francolí de Tarragona ja funciona a ple rendiment després de les obres d'asfaltatge

El vial principal del polígon Francolí de Tarragona ja està plenament operatiu, després de les obres d'asfaltatge que s'han fet des de la rotonda més pròxima al riu Francolí fins al fins al Parc de Bombers. Els treballs també han inclòs la creació d’una nova rotonda per tal de millorar l’accessibilitat a l’aparcament de l'EMT i l’enllaç amb l’autovia A-27. Així mateix, s’ha instal·lat nou col·lector, amb l’objectiu de millorar les condicions de drenatge de la zona. Les obres les ha executat l’empresa Tecnofirmes per un import de 664.144,8 euros i han rebut una subvenció de la Diputació de 50.000 euros.
En aquest sentit, les obres finalitzaran al setembre, quan s’acabi d’asfaltar del Carrer A, un vial perpendicular inclòs com a millora del projecte. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha fet una visita aquest dimarts 28 de juliol i ha destacat que "estem davant d’una obra molt important que ha dignificat una via que connecta el centre de Tarragona amb Ponent, i per la qual passen uns 1.000 vehicles cada hora". Viñuales ha afegit que "el Polígon Francolí és un pol estratègic i econòmic molt important i no estava en les condicions necessàries".
L’entorn del Parc de Bombers a licitació
Aquest mes s’ha publicat l’anunci de licitació de les obres de millora de l’entorn del Parc de Bombers de Tarragona, que inclouen la renovació de l’asfalt, la retirada de la línia aèria i la millora de l’enllumenat públic. L’alcalde ha destacat que "l’obra de l’entorn del Parc de Bombers és la segona fase de la dignificació del Polígon Francolí, i també serà una realitat ben aviat". Els treballs tenen un pressupost de licitació de 457.318,90 euros i un termini d’execució de tres mesos.
El projecte preveu l’enderroc de la totalitat de paviment actual dels dos accessos al Parc de Bombers, a més d’aquells elements necessaris per tal de realitzar les connexions entre la xarxa viària existent i la nova, i per la interconnexió dels serveis amb la resta. Posteriorment, es pavimentarà i se substituirà la reixa que recull les aigües que van cap a l’accés del Parc de Bombers des del carrer Autovia de Salou i es connectarà a la xarxa d’aigües pluvials.
Pel que fa a l’enllumenat, s’instal·laran tres nous punts amb columnes de nou metres amb projectors led al carrer Polígon de Francolí i la substitució de la llumenera en quatre punts existents. Finalment, també es procedirà a la retirada de la línia aèria de baixa tensió que hi ha actualment a l’entrada del Parc de Bombers pel carrer Polígon de Francolí.