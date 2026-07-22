L'església de Sant Agustí de Tarragona farà obres a la cripta per tal de fer-la visitable

L’església de Sant Agustí de Tarragona recuperarà la seva cripta, un espai històric construït entre els segles XVI i XVIII, però que es manté ocult des de fa més de cent anys. Els treballs d’intervenció començaran la setmana vinent i serviran per definir les futures actuacions de conservació. La voluntat de l’Arquebisbat de Tarragona és que pugui ser visitable públicament. Per a aquesta recuperació es preveu un pressupost de 30.000 euros, amb una subvenció de la Generalitat. L'actuació també s'emmarca en l'interès per la museïtzació total de Sant Agustí, com a emplaçament principal de la Setmana Santa tarragonina.
La intervenció s’allargarà durant unes tres setmanes i consistirà en la retirada del rebliment i el material acumulat sota control arqueològic per poder descobrir íntegrament la cripta i millorar les condicions de conservació de l’espai. Els treballs permetran també conèixer l’evolució històrica del subsol de la zona. Alhora, es durà un estudi antropològic de les restes humanes conservades per obtenir noves dades sobre l’espai funerari. Segons l'Arquebisbat, es calcula que hi pot haver unes 21 persones enterrades.
En aquest sentit, el rector de la parròquia de Sant Francesc i responsable de Sant Agustí, Ignasi Durany, ha destacat que un dels motius és l'ètic. "Ho hem d'arreglar, aquestes persones tenen dret a una sepultura digna i, per tant, un dels objectius és acabar aquesta intervenció amb un estudi antropològic sobre les restes humanes", ha argumentat. L'objectiu és donar-les una "sepultura digna" a la mateixa cripta. Respecte a la identificació de les restes, "hi ha moltes hipòtesis i poques certeses", ha explicat el rector.
"Conservar l'edifici i prevenir patologies"
Durany ha remarcat que l'actuació es fa per "un motiu de conservació de l'edifici i per prevenir patologies", a més de "posar en coneixement a la ciutat d'aquest espai desconegut". Ha detallat que "és una cripta gran, però a hores d'ara impracticable, a causa de la humitat". La intervenció compta amb una dimensió arqueològica i antropològica. Roser Martín, responsable de la Secretaria tècnica per al patrimoni immoble de l'Arquebisbat de Tarragona, ha detallat que "no és tan sols una mera excavació, és un projecte que s'ha anat treballant al llarg d'aquests anys".
El 2012 ja va ser objecte d’un estudi per valorar l’estat de conservació. Martín ha afirmat que el mal estat "impedeix fer una lectura correcta de l'espai". Ara es preveu extreure tot el rebliment per, posteriorment, "identificar les fases constructives i millorar les condicions de la cripta". El pressupost d'aquesta intervenció és d'uns 30.000 euros i es preveu que es compti amb una subvenció de la Generalitat.
Museïtzació de l'espai
Aquesta intervenció, promoguda per la mateixa església, compta amb la implicació de l’Agrupació d’Associacions de Setmana Santa de Tarragona, entitat que té la seva seu al temple, on es custodien bona part dels passos i misteris processionals. Des de l’Agrupació han remarcat que la vinculació amb l’espai i l’interès per la preservació del patrimoni. Per això, el seu president, Francesc Seritjol, ha destacat que el 2028, coincidint amb el centenari de l'entitat, "una de les activitats que es vol dur a terme és obrir la museïtzació sencera de Sant Agustí", sense descartar un pla pilot.
"Si la cripta ja estigués visitable es faria una petita adequació per poder-la visitar", ha afegit. Cal recordar que l’edificació d’aquesta església, ubicada a la Rambla Vella i pertanyent a la parròquia de Sant Francesc d’Assís, es remunta l’any 1576. Va pertànyer a la Companyia de Jesús i es va beneir sota l’advocació dels Sants Reis. L’escut de la façana, d’Onofre Morell, està protegit i declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional.