Tarragona atrau de nou un esdeveniment gastronòmic i serà la seu del IV Congrés Català de la Cuina

Aquest dilluns 20 de juliol, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat que el IV Congrés Català de la Cuina se celebrarà la primavera de 2027 a Tarragona, donant així continuïtat al llegat dels tres congressos anteriors. Tal i com ha explicat el president, "volem que es converteixi en una palanca d’impuls i de prestigi" i ha instat a "aprofitar-lo al màxim en benefici de tot el país".
L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha destacat que "Tarragona acollirà una cita de primer nivell gastronòmic, esdevenint l’epicentre de la cuina catalana. Com hem demostrat altres vegades, Tarragona serà una gran amfitriona”. Ha afegit que “com a ciutat hem d’aprofitar aquest esdeveniment per tornar a mostrar la riquesa de la nostra gastronomia, un dels nostres valors afegits”.
El congrés reunirà representants de tota la cadena gastronòmica —agricultors, pescadors, artesans alimentaris, indústria agroalimentària, distribuïdors, restauradors, cuiners, acadèmics, científics, divulgadors i consumidors— amb l’objectiu d’analitzar els principals reptes de la cuina catalana i definir les bases de les futures actuacions per impulsar-la i projectar-la cap al futur.
Es posaran les bases del Pla d'acció de la cuina catalana
L’arquitectura del IV Congrés Català de la Cuina s’ha dissenyat a partir d’un nucli organitzatiu format pel Consell Assessor del Congrés; una segona corona representativa de l’ecosistema gastronòmic català, concebuda com a espai de consens del sector, i una tercera corona participativa oberta a les aportacions dels diferents agents implicats. A més, cadascun dels eixos estratègics del Pla d’acció per a l’impuls de la cuina catalana comptarà amb aportacions de referència que configuraran la denominada corona de continguts.
D’aquest congrés que se celebrarà a Tarragona, en sorgiran les bases que orientaran el Pla d’acció de la cuina catalana que el Govern de la Generalitat es compromet a desplegar entre els anys 2027 i 2028 per donar un nou impuls a la cuina catalana.