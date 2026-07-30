El registre d'ADN de gossos de Tarragona ja té 1.600 animals inscrits en els primers sis mesos

El registre d'ADN de gossos de Tarragona ja ha completat 1.612 d'inscripcions d'animals en els primers sis mesos de funcionament. Segons l'Ajuntament de Tarragona, la campanya ADN CANINO ha tingut molt bona acollida i s'ha decidit allargar la campanya fins al 30 de setembre, quan estava previst tancar-la el 15 d'agost. L'objectiu és incrementar el grau d'implantació del cens, mantenint el preu de 40 euros per registre.
La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha destacat que "l’objectiu d’aquesta campanya és assolir una participació situada entre el 25 % i el 30 % de la població canina estimada i aquests es un dels factors que ens ha portat a ampliar el termini".
Campanya de difusió
Durant els mesos d’agost i setembre, l’Ajuntament de Tarragona, amb la col·laboració d’ADN CANINO, reforçarà la difusió de la campanya mitjançant diferents actuacions de comunicació i sensibilització a la població i principalment als propietaris d’aquestes mascotes. D’una banda es reforçarà la informació a les clíniques veterinàries adherides sobre l’ampliació del termini, el manteniment del preu i la gestió dels registres i incidències pendents; s’elaboraran i distribuiran nous materials amb tota la informació necessària, així com al web municipal, les xarxes socials i altres canals informatius.
Així doncs, el 30 de setembre finalitzarà el període de registre al preu de 40 euros. A partir del mes d’octubre, el preu passarà a ser de 45 euros. Així mateix, es recordarà que la inscripció dels animals al cens genètic municipal és obligatòria i que el seu incompliment pot comportar l’aplicació de les mesures previstes en l’ordenança municipal.
Finalment, la consellera de Benestar Animal ha fet arribar una carta als diferents sectors implicats, com el Col·legi Oficial de Veterinaris de Tarragona i les clíniques veterinàries de la ciutat, "per tal de facilitar-los tota la informació possible, treballar en coordinació i fer-los essencials en aquest projecte".