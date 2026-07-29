L'Ajuntament de Reus posa en marxa el nou servei d'Agents de Convivència

L'Ajuntament de Reus ha posat en marxa el nou servei d'Agents de Convivència, una iniciativa que neix amb l'objectiu de reforçar la presència municipal als carrers i millorar la convivència ciutadana des de la proximitat, la prevenció i la sensibilització. Els Agents de Convivència, que organitzativament dependran de la regidoria de Via Pública, seran la cara visible de l'Ajuntament a l'espai públic, amb una funció educativa i informativa.
El seu paper serà orientar la ciutadania, promoure hàbits cívics, detectar incidències als barris i facilitar la connexió amb els diferents serveis municipals, contribuint així a donar una resposta més àgil i eficient a les necessitats quotidianes de la ciutat.
Entre les actuacions que duran a terme els Agents de Convivència destaquen la informació sobre la correcta gestió dels residus i el servei de recollida de voluminosos, la promoció del civisme en l'ús dels espais públics, la detecció d'incidències relacionades amb el manteniment urbà, la sensibilització sobre l’obligació de retirar el excrements dels animals de la via pública i el suport en campanyes municipals i esdeveniments ciutadans.
El servei també s’integra també en les polítiques municipals d’escolta activa, i permetrà recollir les inquietuds i necessitats que els veïns i veïnes expressin als carrers, així com identificar punts de la ciutat on es repeteixen determinades incidències per tal de planificar actuacions preventives i millorar la coordinació entre els diferents departaments municipals.
Així s'organitzen els Agents de Convivència
Els Agents de Convivència treballaran habitualment en parelles i es distribuiran pels diferents barris de la ciutat seguint una planificació territorial que permetrà garantir una presència regular i equilibrada a tots els barris de la ciutat. El model organitzatiu preveu la rotació periòdica dels equips per ampliar el coneixement del territori i adaptar la seva activitat a les necessitats detectades en cada moment. La metodologia de treball inclou la coordinació entre agents, el registre de les incidències detectades i la derivació immediata dels avisos als serveis municipals corresponents.
Abans de la seva incorporació al carrer, els Agents de Convivència rebran una formació específica en civisme, comunicació i atenció ciutadana, mediació i gestió de conflictes, protocols d'emergència, coneixement dels serveis municipals i detecció de situacions de vulnerabilitat. La plantilla neix amb sis agents provinents del pla d'ocupació municipal d'aquest 2026.
"Fem un pas més en el compromís per construir una ciutat més amable, cohesionada i participativa"
Sandra Guaita, alcaldessa de Reus, ha afirmat que "amb la posada en marxa dels Agents de Convivència, l'Ajuntament de Reus fa un pas més en el seu compromís per construir una ciutat més amable, cohesionada i participativa. El servei contribuirà a fomentar actituds responsables en l'ús de l'espai públic, prevenir conductes incíviques i reforçar el vincle entre la ciutadania i l'administració municipal".
Per la seva banda, Daniel Marcos, regidor de Via Pública, ha afegit que "la iniciativa posa el focus en la prevenció i el diàleg com a eines fonamentals per millorar la convivència en l’espai públic; i continuar avançant cap a una ciutat més neta, accessible i, en conseqüència, amb més benestar per a tothom".