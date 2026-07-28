L’Ajuntament de Reus lliura les claus dels horts urbans a les persones adjudicatàries

L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, i la regidora de Relacions Ciutadanes, Maria del Mar Escoda, han lliurat aquest dimarts 28 de juliol les claus de les parcel·les dels horts urbans municipals a les persones que en seran usuàries durant els pròxims tres anys. Les persones adjudicatàries van participar en la convocatòria pública oberta el passat mes de maig per optar a una de les llicències d’ús privatiu de les parcel·les municipals. El procés d’adjudicació s’ha dut a terme d’acord amb el reglament municipal, que garanteix els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència.
A partir del lliurament de claus, l’Ajuntament de Reus convocarà les persones usuàries a una reunió informativa en què s’explicarà el funcionament dels horts i el reglament d’ús. També es presentaran les activitats que s’hi desenvoluparan, com ara xerrades, formació en cultiu ecològic i propostes per fomentar la convivència i la participació als espais comunitaris.
L’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha assenyalat que "els horts municipals són una nova aposta d’una ciutat que posa al centre les persones; una eina de cohesió social i un recurs que promou hàbits saludables, sostenibles i de respecte pel medi ambient". Per la seva banda, la regidora de Relacions Ciutadanes, Maria del Mar Escoda, ha afegit que "els horts aporten valors socials a les persones que hi participen, ja que afavoreixen un teixit de noves relacions i milloren la qualitat de vida mitjançant l’activitat física".
44 parcel·les adjudicades
En aquesta convocatòria, un total de 53 persones han presentat la seva sol·licitud per optar a una de les 49 llicències disponibles. Un cop revisada la documentació, 44 persones complien els requisits establerts i han rebut les claus de la seva parcel·la. Les cinc llicències que han quedat vacants es tornaran a oferir en una nova convocatòria. Les parcel·les es reparteixen al carrer Magda Folch i Solà, al raval Sol i Vista i al carrer Astorga.
L’adjudicació dels horts té una durada de tres anys. En aquest sentit, les persones usuàries han d’abonar una fiança de 30 euros, que es retornarà en finalitzar el període d’adjudicació, i una quota trimestral de 17,26 euros que inclou el consum d’aigua.