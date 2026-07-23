Reus superarà les 4.700 places d'aparcament municipal quan obri el nou pàrquing Riera

L’Ajuntament de Reus, a través de Reus Mobilitat i Serveis, està enllestint les instal·lacions del nou pàrquing Riera, un equipament que s’integrarà a la xarxa municipal d’aparcaments i reforçarà l’oferta d’estacionament a la ciutat amb onze recintes i més de 4.700 places, repartits estratègicament per a la trama urbana. La previsió és que el nou pàrquing Riera s'estreni a la tardor, concretament durant la segona quinzena d'octubre, integrant-se a la xarxa i obrint les 24 hores del dia.
El pàrquing Riera disposa de 340 places d’estacionament distribuïdes en tres plantes subterrànies. En aquest sentit, l’equipament té 10,50 metres de profunditat i una superfície construïda de 13.530 metres quadrats. Pel que fa a la distribució de places, n'hi haurà 10 reservades per a persones amb mobilitat reduïda i 125 places preparades per a la recàrrega de vehicles elèctrics, concretament tota la planta -3.
Serà un aparcament íntegrament de rotació i incorporarà els sistemes habituals de gestió i control de Reus Mobilitat i Serveis, com ara l’accés amb VIA P, que permet accedir i sortir de cada pàrquing amb lectura de matrícula sense passar pel caixer. La Riera incorpora un nou sistema de guiatge intel·ligent amb càmeres i sensors d'ocupació que facilitarà als usuaris la localització de places lliures.
Accessos i mobilitat de l’entorn
L’accés de vehicles es farà per una única rampa amb doble carril d’entrada i doble carril de sortida, situada a la Riera d’Aragó. La mobilitat de l’entorn quedarà regulada per la nova rotonda a la cruïlla amb la Riera Miró, el Camí de l’Aigua Nova, Arnavat i Vilaró i Orient. Pel que fa als vianants, el pàrquing disposa de tres accessos equipats amb ascensors i equips de validació de tiquets: un a l’interior de la plaça, un al carrer d’Arnavat i Vilaró i un tercer integrat a l’edifici del conjunt.
L’estudi de viabilitat estima una afluència aproximada de 175.000 usuaris anuals durant el primer any de funcionament. El pàrquing s’integrarà a la primera corona de la xarxa municipal d’aparcaments i aplicarà les tarifes habituals –actualment, un import màxim diari de 4,50 euros—. La previsió és habilitar abonaments monopàrquing específics per a aquest equipament, adaptats a les necessitats del servei i dels usuaris. Els detalls les modalitats d’abonament es donaran a conèixer en les pròximes setmanes.
Sostenibilitat i eficiència energètica
El pàrquing Riera incorpora mesures que van més enllà dels requeriments normatius en matèria d'eficiència energètica i mobilitat elèctrica, amb la instal·lació de punts de recàrrega en tota una planta de l’aparcament. A més, l’edifici incorpora ventilació natural, que permet reduir la necessitat de ventilació mecànica, i il·luminació LED regulada amb tecnologia DALI per optimitzar el consum energètic. Des del punt de vista constructiu, l’estructura de murs pantalla ha permès donar suport a l’estructura de fusta de l’edifici d’habitatges en el mateix complex urbanístic.
El pàrquing forma part d’un conjunt urbanístic que inclou habitatges i equipaments municipals, tot i que funcionarà de manera completament independent respecte dels edificis superiors. L’aparcament disposarà d’accessos propis i directes des del carrer, diferenciats dels accessos als habitatges i als equipaments. Això garantirà el funcionament autònom de tots els usos del complex. La construcció del pàrquing i dels habitatges s’ha desenvolupat de manera coordinada i s’ha gestionat com una única obra, fet que ha permès optimitzar l’execució global del projecte.