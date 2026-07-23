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Reus superarà les 4.700 places d'aparcament municipal quan obri el nou pàrquing Riera

Societat

La previsió és que l'equipament, que oferirà 340 places, entre en funcionament durant la segona quinzena d'octubre

  • El nou pàrquing Riera de Reus es posarà en funcionament durant la segona quinzena d'octubre. -

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Publicat el 23 de juliol de 2026 a les 12:06

L’Ajuntament de Reus, a través de Reus Mobilitat i Serveis, està enllestint les instal·lacions del nou pàrquing Riera, un equipament que s’integrarà a la xarxa municipal d’aparcaments i reforçarà l’oferta d’estacionament a la ciutat amb onze recintes i més de 4.700 places, repartits estratègicament per a la trama urbana. La previsió és que el nou pàrquing Riera s'estreni a la tardor, concretament durant la segona quinzena d'octubre, integrant-se a la xarxa i obrint les 24 hores del dia.

El pàrquing Riera disposa de 340 places d’estacionament distribuïdes en tres plantes subterrànies. En aquest sentit, l’equipament té 10,50 metres de profunditat i una superfície construïda de 13.530 metres quadrats. Pel que fa a la distribució de places, n'hi haurà 10 reservades per a persones amb mobilitat reduïda i 125 places preparades per a la recàrrega de vehicles elèctrics, concretament tota la planta -3.

Serà un aparcament íntegrament de rotació i incorporarà els sistemes habituals de gestió i control de Reus Mobilitat i Serveis, com ara l’accés amb VIA P, que permet accedir i sortir de cada pàrquing amb lectura de matrícula sense passar pel caixer. La Riera incorpora un nou sistema de guiatge intel·ligent amb càmeres i sensors d'ocupació que facilitarà als usuaris la localització de places lliures.

Accessos i mobilitat de l’entorn

L’accés de vehicles es farà per una única rampa amb doble carril d’entrada i doble carril de sortida, situada a la Riera d’Aragó. La mobilitat de l’entorn quedarà regulada per la nova rotonda a la cruïlla amb la Riera Miró, el Camí de l’Aigua Nova, Arnavat i Vilaró i Orient. Pel que fa als vianants, el pàrquing disposa de tres accessos equipats amb ascensors i equips de validació de tiquets: un a l’interior de la plaça, un al carrer d’Arnavat i Vilaró i un tercer integrat a l’edifici del conjunt.

L’estudi de viabilitat estima una afluència aproximada de 175.000 usuaris anuals durant el primer any de funcionament. El pàrquing s’integrarà a la primera corona de la xarxa municipal d’aparcaments i aplicarà les tarifes habituals –actualment, un import màxim diari de 4,50 euros—. La previsió és habilitar abonaments monopàrquing específics per a aquest equipament, adaptats a les necessitats del servei i dels usuaris. Els detalls les modalitats d’abonament es donaran a conèixer en les pròximes setmanes.

Sostenibilitat i eficiència energètica

El pàrquing Riera incorpora mesures que van més enllà dels requeriments normatius en matèria d'eficiència energètica i mobilitat elèctrica, amb la instal·lació de punts de recàrrega en tota una planta de l’aparcament. A més, l’edifici incorpora ventilació natural, que permet reduir la necessitat de ventilació mecànica, i il·luminació LED regulada amb tecnologia DALI per optimitzar el consum energètic. Des del punt de vista constructiu, l’estructura de murs pantalla ha permès donar suport a l’estructura de fusta de l’edifici d’habitatges en el mateix complex urbanístic.

El pàrquing forma part d’un conjunt urbanístic que inclou habitatges i equipaments municipals, tot i que funcionarà de manera completament independent respecte dels edificis superiors. L’aparcament disposarà d’accessos propis i directes des del carrer, diferenciats dels accessos als habitatges i als equipaments. Això garantirà el funcionament autònom de tots els usos del complex. La construcció del pàrquing i dels habitatges s’ha desenvolupat de manera coordinada i s’ha gestionat com una única obra, fet que ha permès optimitzar l’execució global del projecte.

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