L'Ajuntament de Reus aprova el projecte de la fase 2 de la remodelació del carrer del Doctor Ferran

L’Ajuntament de Reus ha aprovat el projecte de la fase 2 de la remodelació del carrer del Doctor Ferran, donant així continuïtat a la transformació urbana del vial. Cal recordar que la fase 1 es va inaugurar el passat 9 de juny, una actuació que ha introduït criteris d’accessibilitat, mobilitat sostenible i pacificació del trànsit, especialment a l'entorn de l’escola General Prim, alhora que ha suposat una aposta per fer un carrer més amable i més verd.
La fase 2 millorarà el tram entre els carrers de Roger de Belfort i de l'Escorxador. Posteriorment, l’Ajuntament completarà la remodelació, amb el tram entre el carrer de l'Escorxador i els passejos; pendent de la transformació urbanística de l’àmbit que impulsen una promoció privada. Les característiques del carrer donaran continuïtat al tram previ, però es mantenen els dos nivells, amb calçada i voreres diferenciades i passos de vianants adaptats.
El projecte aprovat ara dissenya un tipus de carrer amb aparcament en cordó a dues bandes, intercalat amb escocells i arbrat a nivell de calçada, cada 18m, respectant els guals actuals. El tipus d’arbrat dependrà de la seva distància amb els edificis de l’altura dels mateixos, optant per arbres de port més o menys alt.
Noves lluminàries
En relació a l’enllumenat públic, el projecte té en compte tant la il·luminació com la imatge del carrer. Així, l’actuació consistirà en la implantació de nou noves lluminàries per a il·luminar els vials i la retirada de les lluminàries existents ja siguin en façana o bàculs. El pressupost de licitació de l’obra és 230.614,87 euros i la previsió és poder iniciar els treballs a final d'any.
Daniel Marcos, regidor de Via Pública, ha afirmat que "donem continuïtat al compromís de transformació urbana i avancem amb la remodelació del carrer del Doctor Ferran amb la mateix idea clara de ciutat: fer un carrer més amable, accessible, segur, verd i més pensat per a les persones que per als vehicles".