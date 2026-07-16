El govern municipal de Reus assegura que l'execució del PAM 2023-2027 arriba ja al 66,3%

El govern municipal de Reus assegura que el 97,7% de les accions incloses al Pla d’Acció Municipal 2023-2027 ja estan iniciades. L'executiu de la capital del Baix Camp ha fet balanç aquest dijous 16 de juliol de la planificació de l’acció de govern a l’inici del mandat, i ha avançat que el grau de compliment del document és actualment del 66,3%. De les 405 accions incloses al document, 395 ja estan iniciades i 79 (el 19,5%) ja estan finalitzades, de les quals 28 s'han enllestit en el darrer semestre. El pròxim mes de desembre es compliran dos anys de l’aprovació del PAM.
Per eixos, el percentatge d’execució és més alt en 'Escolta activa i persones al centre' i 'Ciència, innovació i creixement econòmic, amb el 69,6%. Amb el 59,7%, se situa l'eix 'Ciutat Verda i Sostenible'. Pel que fa als àmbits, els deu que tenen més accions executades són 'Ciutat educadora' 80,5%; 'Drets socials de les persones' 80,4%; 'Igualtat i diversitat' 79,3%; 'Coneixement i Innovació' 76%; 'Projecció de la ciutat al món' 75,7%; 'Accés a l'habitatge' 73,7%; 'Activitat cultural i patrimoni' 73,4%; 'Medi Ambient, recursos naturals i animals de companyia' 73%; 'Vida a la comunitat' 72,5%; i 'Infants, joves i persones grans' 69,1%.
Entre les accions finalitzades, destaquen la reforma de l'edifici del Museu d'Art i Història, la creació i consolidació de la xarxa d'horts urbans, la renovació del Gaudí Centre o l'increment d'usuaris registrats a la plataforma en línia Reus Participa.
Retiment de comptes
La presentació del balanç d’execució del PAM 2023-2027 forma part del compromís de retiment de comptes de l’acció de govern, com ho és l’actualització de la informació al web planificació.reus.cat. Aquesta actualització de l’eina reporta informació de l’acció duta a terme fins ara, però al llarg de tot el mandat s’han previst un total de set retiments de comptes, un per semestre, de manera que la informació de la web s’actualitza dues vegades a l’any.
En aquest sentit, el govern municipal assegura que s’ha fet un salt qualitatiu en el retiment de comptes, ja que s’ha augmentat la informació recollida: descripció de l’acció, que ha de permetre ubicar i entendre la necessitat de l’acció; percentatge d’execució de l’acció a 30 de juny; ubicació de l’acció en el mapa de ciutat, si és una acció sobre el territori; i els objectius de desenvolupament sostenible de l’agenda 2030 als que s’orienta l’acció.