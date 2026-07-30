La militància de Junts a Tarragona ratifica a Jordi Sendra com a canditat a l'alcaldia

La militància de Junts a Tarragona ha ratificat a Jordi Sendra com a alcaldable de cara a les eleccions municipals del 2027 en la votació interna celebrada aquest dimecres 29 de juliol. En el procés de primàries engegat a inicis de juliol no es va presentar cap altre candidat, tot i que en els darrers mesos havien sortit diferents noms que podrien estar-hi interessats. Això ha permès que Sendra repeteixi com a cap de llista, un fet que a l'espai que representa Junts a la ciutat no es produïa des de fa més de 20 anys.
L'actual portaveu juntaire ha afirmat que aquest fet "consolida l'espai" i "dona fiabilitat i seguretat" als votants i a la militància. Amb tot, ha afirmat que encara és aviat per tenir definida una llista i ha demanat ajuda als membres del partit per arribar a "tots els racons de la ciutat" per parlar amb els tarragonins i amb les entitats i així elaborar un projecte "que permeti arribar a l'alcaldia". "Venen moments de molta feina, mesos llargs on necessito tot el vostre ajut. Més que mai ens hem d'apropar a la gent", ha interpel·lat.
Jordi Turull acompanya el candidat Jordi Sendra
En l'acte de proclamació de resultats, Sendra ha estat acompanyat pel secretari general de Junts, Jordi Turull, que ha reconegut que darrerament des de la direcció nacional havien parlat "amb totes les persones que tenien l'ambició legítima de poder liderar el projecte". En aquest sentit, ha exposat que "s'ha parlat amb afiliats, militants i gent de l'entorn, s'ha obert un procés democràtic i s'ha donat la possibilitat que tothom que vulgui es pugui presentar perquè els militants decideixin".
Finalment però, tan sols Sendra havia fet el pas de postular-se. En la votació hi han participat 127 dels 154 militants amb dret a fer-ho, dels quals 108 han apostat per Sendra (85%), 17 han votat en contra de la ratificació (13,3%) i s'han registrat dos vots en blanc (1,5%).