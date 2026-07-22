Jordi Sendra serà el candidat de Junts a l'alcaldia de Tarragona en les eleccions del 23 de maig de 2027. L'actual portaveu juntaire ha estat l'únic que ha presentat candidatura a les primàries del partit de Carles Puigdemont i la pròxima setmana haurà de ser ratificat per la militància en una votació que es farà els dies 28 i 29 de juliol. Així, Sendra repetirà com a cap de llista, després de la seva primera experiència el 2023 en què va assolir tres regidors. En la seva intervenció davant l'assemblea, ha afirmat que es presenta "amb la convicció que arribem a un moment decisiu per a la nostra ciutat".
Cal destacar que durant molts mesos ha estat en dubte la figura de Jordi Sendra, amb alguns candidats mostrant la seva intenció de presentar-se a les primàries, com és el cas de Roger Baiges. Així mateix, algunes veus van posar sobre la taula el nom de Fede Adan, tot i que ell es va descartar. L'actual portaveu juntaire va batallar per la convocatòria de les primàries i, finalment, tot sembla indicar que en sortirà guanyador.
"Hem demostrat que des de l'oposició també es governa la ciutat"
El regidor tarragoní ha justificat la decisió de presentar-se perquè "he escoltat, durant mesos, militants, veïns i veïnes, entitats i persones que estimen aquesta ciutat, i totes m'han dit el mateix amb paraules diferents: Tarragona pot ser molt més. I jo hi crec. Hi crec amb totes les meves forces".
Sobre la feina durant el mandat, Sendra ha dit que "hem demostrat que des de l'oposició també es governa la ciutat: hem desencallat projectes que dormien en un calaix, hem forçat debats que ningú no volia obrir i hem posat rigor allà on hi havia improvisació. Hem estat una oposició útil, propositiva i exigent. No hem fet soroll per fer soroll, hem fet política que deixa empremta".
Finalment, ha assenyalat que "les municipals de 2027 seran l'oportunitat d'obrir un cicle nou. I quan dic nou, no ho dic com un eslògan: ho dic perquè estic convençut que Tarragona necessita ambició, projecte i lideratge; i estic disposat a posar-hi tot el que sé, tot el que soc i tot el temps del món per fer-ho possible".
Els alcaldables ja confirmats
Jordi Sendra se sumarà, quan sigui ratificat, als caps de llista ja confirmats de cara a la batalla electoral per l'alcaldia de Tarragona. El més matiner va ser ERC, amb l'elecció de Xavi Puig com a cap de llista. Així mateix, també estan confirmats Maria Mercè Martorell (Partit Popular) i Jordi Collado (Comuns). També es dona per segur que l'actual alcalde, Ruben Viñuales, serà el candidat del PSC, tot i que haurà de ser ratificat per la militància.
Ara com ara, no tenen candidat a l'alcaldia Vox i Podem, que caldrà veure si repeteix aliança amb els Comuns. Pel que a fa partits sense representació, Aliança Catalana tampoc ha anunciat el nom de la persona que liderarà la seva llista.