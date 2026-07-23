El Parlament insta el Govern a col·laborar amb Dow per garantir els llocs de feina a Tarragona

El Parlament ha instat aquest dijous el Govern a establir un "marc de col·laboració estable" amb l'empresa Dow per garantir els llocs de feina que perillen al polígon petroquímic de Tarragona. Així es desprèn d'un punt d'una moció de Junts que s'ha aprovat amb els vots de tots els partits excepte el PPC i la CUP, que s'han abstingut. Concretament, el "marc de col·laboració estable" entre la Generalitat i Dow hauria de "vincular" el suport de l'administració a diferents condicions, com la "realització efectiva de la inversió", el "manteniment" de l'activitat del cràcker de l'empresa a Tarragona" o la "preservació dels llocs de treball afectats".
La cambra catalana també urgeix l'executiu de Salvador Illa a fer una "taula de treball tripartida" entre el Departament d'Empresa i Treball, Dow i la representació dels treballadors amb l'objectiu de pactar "actuacions" que garanteixin la competitivitat del complex de Tarragona i "fer seguiment" dels compromisos que s'adquireixin. Precisament, representants dels treballadors de Dow van viatjar a Brussel·les a mitjan juliol per demanar que es protegeixi la indústria petroquímica del Camp de Tarragona, davant dels 138 acomiadaments a tot l'Estat anunciats per l'empresa.
El Parlament també urgeix el Govern a "defensar" davant Dow que considera "estratègica" la continuïtat de les activitats petroquímiques. "I que està disposada a col·laborar institucionalment per facilitar les inversions necessàries per garantir-ne la competitivitat, la descarbonització i la permanència", afegeix la moció aprovada. De fet, la cambra reclama impulsar les accions "necessàries" perquè el cràcker de Dow pugui accedir al suport públic a la descarbonització industrial.
Fer de la petroquímica una "instal·lació crítica"
Per altra banda, el Parlament demana al Govern que "treballi conjuntament" amb el Ministeri d'Indústria perquè es consideri el polígon petroquímic de Tarragona com un 'critical site' o "instal·lació crítica" per a la fabricació de molècules essencials per a la indústria. En matèria energètica, la cambra vol que l'executiu català recolzi la "reducció progressiva" de l'Impost sobre el Valor de la Producció d'Energia Elèctrica, ja aprovada pel govern espanyol, i defensi la creació de "mecanismes temporals de compensació o neutralització" dels costos vinculats al sistema europeu de comerç d'emissions "per als sectors industrials més intensius en energia".
El Parlament també vol que el Govern treballi per al "reforç" dels instruments de "defensa comercial" de la Unió Europea (UE) i advoqui per una política industrial "basada en la reciprocitat", per "evitar la deslocalització" del sector químic europeu i "preservar la competitivitat" del teixit català.
Finalment, la cambra insta l'executiu a promoure un "pla específic" per "reforçar" la competitivitat, la descarbonització i la "transformació" del polígon petroquímic tarragoní. Aquesta estratègia hauria de comptar amb la participació del sector.