Arxiven la investigació contra el regidor del Vendrell Christian Soriano pels anuncis gratuïts durant la pandèmia

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha arxivat la investigació contra el regidor del Vendrell, Christian Soriano, per un suposat cas de prevaricació administrativa i malversació. Un jutjat del Vendrell va obrir l'any 2022 diligències per determinar si existia alguna responsabilitat penal pel nomenament de Soriano com a president de la societat municipal El Vendrell Comunicació així com pel fet d'haver permès que comerços locals s'anunciessin gratuïtament als mitjans municipals durant la pandèmia de la Covid-19.
En aquest sentit, el TSJC, que va assumir el cas per la condició de diputat del PSC al Parlament de Soriano des de juny de 2024, considera que no existeixen indicis que avalin una actuació conscient destinada a vulnerar la llei.
Una denúncia de l'any 2021
El cas va arrencar arran de la denúncia presentada pel regidor de Primer El Vendrell – Junts, Lluís Navarrete, juntament amb altres membres de l’oposició, l'any 2021. Alertaven de presumptes irregularitats comeses per Soriano com a responsable de l'empresa El Vendrell Comunicació. Fiscalia va decidir traslladar als jutjats del Vendrell i el mateix Navarrete va arribar a declarar-hi com a testimoni en el marc de les diligències prèvies. Cinc anys després, el TSJC, que s'ha declarat competent per resoldre perquè Soriano té la condició de diputat des de 2024, quan encara s'estava finalitzant la instrucció, ha decidit tancar la investigació.
En la interlocutòria, amb data d'aquest 21 de juliol, els magistrats de la Sala Civil i Penal consideren que la campanya posada en marxa per Soriano 'Espot gratuït comerços i empreses locals', de maig de 2020, volia reactivar el comerç local després de la declaració de l'estat d'alarma i que, precisament, l'excepcionalitat de la mesura hauria impedit consultar-la al consell d'administració.
La denúncia contra el regidor, en aquest sentit, posava l'accent en una suposada prevaricació o malversació per haver exonerat els comerços del pagament i els ingressos que podia haver deixat de guanyar la ràdio i televisió locals, que no es van quantificar. Els regidors denunciants recordaven que es podia haver bonificat o subvencionat.
Per als magistrats, però, la mesura no s'inscriu en un "groller apartament de la legislació vigent", sinó en la "llacuna en les ordenances sobre eventuals bonificacions o exempcions". Apunten que no es poden determinar indicis delictius per l'aprovació d'una mesura presa en el context d'"excepcionalitat" i "urgència" per pal·liar les "grans pèrdues i perjudicis" que patien els comerços per l'estat d'alarma.
"No es va donar el requisit de la culpabilitat ni tampoc de la 'injustícia' o 'arbitrarietat' en la decisió discutida", raona el TSJC, tot recordant que tots els grups municipals van estar d'acord en l'oportunitat de la campanya més enllà de les diferències en el procediment.
Nomenament sense quòrum reforçat
La resolució, paral·lelament, considera també que el nomenament de Soriano com a president d'El Vendrell Comunicació el novembre de 2019, sense el quòrum reforçat requerit de dos terços del consell d'administració (es va fer per majoria absoluta), podria reflectir una "irregularitat o il·legalitat administrativa" però en cap cas el delicte de prevaricació.
En aquest sentit, apunten que cap dels assistents a la reunió, ni el notari ni el registrador mercantil que van inscriure posteriorment l'elecció, es van adonar d'aquest requisit i que el mateix Soriano, fins i tot, va acabar votant al ple municipal a favor de la revocació del seu propi càrrec declarant que no havia tingut coneixement d'aquesta exigència per al nomenament.