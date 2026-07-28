Jaume Fornés, alcalde de Sarral, és el nou president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà

L'alcalde de Sarral, Jaume Fornés, és el nou president del Consell Comarcal de la Conca de Barberà en substitució de Joan Canela, l'alcalde de Vimbodí i Poblet. Així s'havia estipulat a l'acord de govern signat entre Junts i la Federació d'Independents de Catalunya (FIC) a l'inici del mandat. El relleu s'ha efectiu durant el ple ordinari de la institució, celebrat aquest dilluns 27 de juliol.
Pel que fa a les conselleries, Jaume Fornés, que fins ara havia estat vicepresident, continuarà amb la Conselleria de Benestar Social, mentre que B continuarà com a conseller de Serveis Generals i Hisenda a més d'ocupar la vicepresidència de l'ens. Pel que fa a l’Organisme Autònom de Desenvolupament Local de la Conca de Barberà, la presidència també l’assumeix Jaume Fornés.
"El meu serà un mandat de continuïtat"
El president sortint, Joan Canela, ha manifestat que "presidir el Consell Comarcal de la Conca de Barberà m’ha donat l’oportunitat de conèixer de primera mà el territori, però, sobretot, de conèixer el gran patrimoni humà que té la comarca". En aquest sentit, Canela també ha volgut agrair la feina de tot el personal de la institució.
Per la seva banda, Jaume Fornés, en el seu discurs de presa de possessió, ha indicat que "assumeixo aquesta responsabilitat amb molta il·lusió, però també amb humilitat i amb un profund sentit del compromís". En aquest sentit, ha afegit que "el meu serà un mandat de continuïtat i m’agradaria que aquest últim any fos un temps per continuar construint, sumant esforços i consolidant els projectes que tenim en marxa".