Territori reforçarà la connexió entre Tarragona i Montblanc amb una nova línia de bus exprés

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica crearà una nova línia de bus exprés entre Montblanc, Valls i Tarragona. És una de les novetats per reforçar la connexió entre el territori en el marc de l'estudi de millora del transport públic per carretera a la Conca de Barberà. La proposta ha estat elaborada conjuntament amb el Consell Comarcal i els municipis del territori. Una altra de les accions és la digitalització del transport a demanda de la comarca amb la implantació de la marca Clic.cat.
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha remarcat que "garantir una mobilitat sostenible és garantir la igualtat d'oportunitats". La inversió total passarà dels prop de 412.000 euros fins als 1,4 milions. En aquest sentit, Paneque ha destacat l'aposta del Govern per la mobilitat i ha posat en relleu que "viure en un municipi rural no sigui un obstacle per accedir a la feina, als estudis o als serveis essencials". Les actuacions es desplegaran de manera progressiva i inclouran la millora de les línies regulars interurbanes existents.
Les millores en el servei
La principal actuació és la creació d'un nou servei de bus exprés per incrementar l'oferta actual de connexió entre Tarragona i Montblanc. El trajecte passarà per Valls i circularà per l'autovia A-27 aprofitant el túnel del Coll de Lilla. Aquesta línia comptarà amb nou expedicions d'anada i nou de tornada de dilluns a divendres, setze trajectes més respecte a l'actual servei. Una altra millora serà el servei entre Reus – Montblanc, que passarà de les sis expedicions actuals a un total de catorze.
L'estudi presentat també preveu reforçar el transport a demanda per garantir i millorar la mobilitat als municipis amb menor densitat de població. Per una banda, el servei incorporarà el sistema de transport a demanda Clic.cat. S'invertiran 90.000 euros per desplegar aquesta aplicació destinada per a usuaris i conductors per facilitar la reserva i el seguiment dels trajectes a temps real.
Per altra banda, el conveni entre Territori i el Consell Comarcal incrementarà la seva dotació fins a 330.000 euros. Això permetrà consolidar l'ampliació horària del servei i eliminar les limitacions existents en trajectes com els de Montblanc – Rojals i Vilanova de Prades – Montblanc. També s'analitzen possibles ampliacions de les línies Tarragona – Lleida o Santa Coloma de Queralt – Igualada.