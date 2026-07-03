Així és la mobilitat al Camp de Tarragona: cada dia es fan 2,3 milions de desplaçaments

Cada dia es fan 2,3 milions de desplaçaments al Camp de Tarragona, segons l'Enquesta de Mobilitat Quotidiana presentada aquest dijous 2 de juliol pel Departament de Territori i per l'Autoritat Territorial de la Mobilitat de l'àrea. El 53,2% es fan en transport privat, el 40,4% en modes actius —caminar, bicicleta o vehicles de mobilitat personal— i el 6,4% en transport públic. En aquest sentit, segons les dades de l'estudi, que ha comptat amb la participació de 14.000 persones, els desplaçaments diaris en dia feiner han pujat un 23,28% des del 2020.
Els responsables del treball atribueixen l'augment al creixement de la mobilitat personal, tot i que recorden que l'enquesta del 2020 es va fer en el context de la pandèmia de la Covid-19. La mobilitat mitjana també augmenta, fins als 3,9 desplaçaments diaris per persona, davant dels 2,96 del 2020. Aquest increment dels desplaçaments diaris per persona "posa de manifest la necessitat de reforçar" la planificació de la mobilitat i adaptar l'oferta de transport a la nova realitat, segons indica Territori.
Les dades també exposen que "es continua amb una dependència elevada del vehicle privat", tot i que la quota de transport públic ha augmentat gairebé un punt percentual. També s'observa una presència destacada dels modes actius en el conjunt dels desplaçaments.