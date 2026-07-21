La comissaria conjunta de Mossos i Guàrdia Urbana de Tarragona fa un pas més

El ple de l'Ajuntament de Tarragona ha aprovat els plecs de clàusules administratives i adjudicació per cedir part de les instal·lacions de l'estació d'autobusos de Battestini al Departament d'Interior per ubicar la comissaria mixta de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana. L'expedient s'ha aprovat amb l'abstenció de Vox. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha dit que és una "molt bona notícia per a la ciutat" i ha remarcat el caràcter pioner del futur equipament. "Serà la ciutat més gran de Catalunya que compartirà mètode de treball", ha relatat. També ha expressat que està "orgullós" de la policia de la ciutat.
Per part d'En Comú Podem, el seu portaveu, Jordi Collado, ha argumentat que "una comissaria que no doni el servei per si mateix, no funcionarà", i ha explicat que s'han de parlar de "qüestions concretes, més enllà dels equipaments". Des de les files de Junts per Catalunya, Jordi Sendra ha manifestat que "la col·laboració entre Mossos i Guàrdia Urbana és important" i ha assenyalat els delinqüents multireincidents. Mentrestant, el PP ha celebrat el nou pas i recorda que una de les seves reivindicacions és la instal·lació de cinc comissaries de proximitat a la ciutat. Vox s'ha abstingut en la votació.
El plenari també ha llegit dues declaracions institucionals per l'eliminació de l'amiant i per donar suport a la declaració de Critical Chemical Site del sector petroquímic de Tarragona. També ha aprovat una moció en defensa de l'ocupació industrial dels treballadors de DOW Chemical Tarragona i del futur del sector petroquímic, elaborada pels Comitès d'empresa de Tarragona Nord i Sud, i una altra sobre la recuperació dels Bons Estiu, presentada per ERC.
La polèmica de Barraques arriba al ple
La polèmica de Barraques també ha arribat al plenari, de la mà dels republicans i d'En Comú Podem. Cal recordar que el govern municipal ha decidit que l'esdeveniment no continuï al passeig de les Palmeres. "Les formes i els tempos són importants. Barraques mereix quedar-se al passeig de les Palmeres", ha explicat Jordi Collado. La portaveu d'ERC, Maria Roig, ha demanat al govern municipal que reconsideri la decisió.
Representants de Barraques han estat presents entre els assistents de la sessió plenària, celebrada al Palau de la Diputació de Tarragona, i han protestat davant del saló de plens. L'alcalde Viñuales i la regidora de Cultura, Sandra Ramos, han contestat al·legant que els han ofert diferents opcions, com l'espai de davant del Recinte Palau Firal i de Congressos, o l'esplanada de l'antiga plataforma de la platja del Miracle.
El plenari també ha debatut una moció d'ERC per rebutjar les grans pantalles acústiques al litoral de Tarragona i per reclamar un traçat ferroviari de mercaderies per l'interior. En aquest sentit, després d'aprovar-la per unanimitat, Viñuales ha demanat als regidors "unió" i ha assegurat que "això no passarà a Tarragona".