Barraques Tarragona denuncia que els expulsen del passeig les Palmeres per «motius polítics»

La coordinadora de Barraques Tarragona, que aplega diverses entitats organitzadores concerts i actes alternatius durant la Festa Major de Santa Tecla, ha denunciat que el govern municipal els fa fora de l'espai del passeig de les Palmeres després d'ocupar-lo durant 20 anys. En aquest sentit, asseguren que aquesta decisió, "arbitrària i unilateral", està basada en "motius polítics" i han presentat una instància per exigir transparència a l'Ajuntament de Tarragona en els criteris per a la presa d'aquesta decisió.
Segons la coordinadora, la regidora de Cultura, Sandra Ramos, els va comunicar la decisió que no continuarien al passeig de les Palmeres en un correu electrònic el 26 de juny passat. Així mateix, asseguren que no se'ls ha ofert cap alternativa. En roda de premsa, Carla, portaveu de Barraques, ha manifestat que "és injust i indignant que els espais populars organitzats no puguin tenir un lloc a la ciutat, demostrant un cop més que la ciutat només és per qui la governa o qui en buscar obtenir-ne beneficis".
Des de l'Ajuntament de Tarragona, fonts consultades han assenyalat que "en cap moment s'ha prohibit Barraques" i que "se'ls ha ofert canviar d'ubicació". En aquest sentit, les mateixes fonts consultades han explicat que "volem donar l'oportunitat a altres entitats per fer activitats en aquest espai" del passeig de les Palmeres.
Vint edicions de Barraques ininterrompudes al passeig de les Palmeres
En un comunicat, Barraques Tarragona ha recordat que és una associació formada per diverses entitats i col·lectius esportius, socials i culturals de la ciutat, amb una trajectòria de vint edicions ininterrompudes al passeig de les Palmeres. Han defensat la seva voluntat de treballar per "un espai responsable, garantint una festa diversa, inclusiva i segura", així com "sense ocupar espais d’altres entitats, sense molestar als veïns i sense causar incidents".
Calculen que per Barraques Tarragona passen cada any 15.000 persones i disposen de 140 voluntaris. Per aquesta edició la coordinadora està formada pel Casal Popular Sageta de Foc, el Futbol Club Tarraco, el Sindicat d’Habitatge de Tarragona, l’Organització Juvenil Socialista i els Pataquers de la URV.