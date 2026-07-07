Implanten novetats en el sistema de venda d'entrades del Concurs de Castells de Tarragona

L'organització del Concurs de Castells de Tarragona implementarà un nou sistema de sorteig per a la venda d'entrades de les dues grans jornades de l'esdeveniment, que tindran lloc a la Tarraco Arena els dies 3 i 4 d'octubre. La proposta respon a l'opinió i la demanda d'aficionats, colles i mitjans de comunicació per garantir que tothom tingui les mateixes oportunitats d'accés sense dependre de l'ordre de compra en un mateix dia i hora, un model que esgotava les localitats en pocs minuts.
Amb aquest nou sistema, segons han explicat des de l'organització del Concurs de Castells, s'elimina la pressió dels primers minuts de venda i, alhora, es garanteix que totes les persones inscrites dins del termini disposin de les mateixes opcions d'obtenir entrades.
Tres dies per inscriure's i un sorteig públic
Així, totes les persones interessades es podran inscriure al sorteig del 14 al 16 de juliol a la pàgina web del concurs, i cadascuna rebrà un número d'ordre. El sorteig, que se celebrarà el 20 de juliol al Teatre Tarragona, determinarà el número a partir del qual es començarà a adjudicar la compra d'entrades. A partir d'aquest número, les localitats s'assignaran de manera consecutiva fins a exhaurir la disponibilitat.
Un cop efectuat el sorteig, l'organització verificarà les dades facilitades pels participants i validarà les sol·licituds. A partir del 24 de juliol, les persones que hagin obtingut dret a compra rebran un correu electrònic amb les instruccions per adquirir les seves entrades.
Els seleccionats disposaran de 15 dies per formalitzar la compra. En cas que no ho facin dins del termini establert, les localitats podran ser adjudicades seguint l'ordre resultant del sorteig. Cada persona només podrà presentar una única sol·licitud d'entrades. Si l'organització detecta inscripcions duplicades, aquestes podran ser anul·lades.