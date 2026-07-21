Nou tràmit per a fer realitat la nova Biblioteca Pública de Tarragona a Tabacalera

El consell plenari de l’Ajuntament de Tarragona ha aprovat aquest dimarts 21 de juliol la mutació demanial de la part de la finca municipal de la Tabacalera on s’ubicarà la futura Biblioteca Pública de l’Estat a Tarragona. La proposta contempla la transmissió d’una superfície de 10.915,60 m² de la finca municipal situada al passeig de la Independència, dins el conjunt de l’antiga fàbrica de tabacs. Aquesta operació respon a la petició formulada pel Ministeri de Cultura i representa un pas decisiu per fer realitat un projecte llargament reivindicat per la ciutat: la construcció de la nova biblioteca.
En aquest sentit, el nou equipament cultural disposarà d'unes instal·lacions modernes, accessibles i adaptades a les necessitats actuals dels serveis bibliotecaris, culturals i de lectura pública. En aquest sentit, la consellera de Cultura, Sandra Ramos, ha apuntat que amb aquesta aprovació "avancem en un projecte il·lusionant per la ciutat" i ha afegit "la Biblioteca Pública serà una peça clau del pol cultural i patrimonial que suposarà el conjunt de la Tabacalera per la ciutat: una veritable transformació per Tarragona".
El Pla Tabacalera avança
Amb l’aprovació de la mutació demanial d’una part de la finca de la Tabacalera per acollir la Biblioteca Pública de Tarragona, es fa un nou pas endavant en el Pla Tabacalera, que té com a objectiu crear un pol educatiu, cultural i científic en aquest edifici emblemàtic de la ciutat. A més de la Biblioteca Pública, la Tabacalera acollirà els pròxims anys el Conservatori de Música de la Diputació, la seu de Institut Català d’Arqueologia Clàssica, el centre universitari i de formació professional d’EUSES, així com les seus de Tac12 i RTVE.
Actualment, l’antiga fàbrica de tabacs ja acull les oficines de Tarragona Impulsa i el Servei Municipal d’Ocupació (SMO), un espai de Coworking, la Capsa de Música i l’Arxiu Històric de la Ciutat de Tarragona.