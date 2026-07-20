Maria Mercè Martorell repetirà com a candidata del PP a l'alcaldia de Tarragona en les eleccions municipals del 23 de maig de 2027. El Comitè Electoral Nacional del Partit Popular l’ha escollit aquest dissabte en un acte celebrat a Santiago de Compostela amb la resta de candidats de les capitals de província d’Espanya. Cal recordar que Martorell ja va ser la cap de llista en els comicis de 2023, doblant la representació i passant de dos a quatre regidors.
Durant la seva intervenció, Martorell ha acceptat novament el repte per aconseguir que la capital torni a ser pròspera. "Encara ens defineix la frase de l’historiador romà Lucio Florus de fa més de 2000 anys quan va dir que Tarragona és la ciutat de l’eterna primavera. I no era només el clima, era l’esperit d’una ciutat capital, l’única en l’actualitat declarada Patrimoni Mundial a Catalunya", ha explicat la líder tarragonina.
"Tot això no va caure del cel. Moltes coses que avui fa gran Tarragona es va aconseguir quan el Partit Popular va governar, amb responsabilitat, ambició i estima per la ciutat. Per tant, accepto novament l’encàrrec del president Feijóo perquè l’eterna primavera pugui tornar a brillar a la nostra estimada ciutat", ha manifestat Martorell.
Experiència en el govern municipal
Martorell exerceix d’advocada especialitzada en Dret de família i va ser tinenta d’alcalde entre el 1999 i el 2007. Aleshores, va ser la responsable de la gestió de la candidatura davant del Centre del Patrimoni Mundial de la Unesco que va aconseguir la declaració de Tarragona com a Patrimoni Mundial el 30 d’octubre del 2000. També va aconseguir la incorporació al Grup de Ciutats Espanyoles Patrimoni de la Humanitat el 2006, l’agermanament amb la ciutat de Pompeia el mateix any i la protecció patrimonial de diversos espais de Tarragona com Tabacalera o Ca la Garsa.
El 2023, després de 16 anys allunyada de la política, va acceptar el repte de liderar el PP agafant el relleu de José Luis Martín. En les eleccions de 2023, Martorell va assolir quatre regidors, duplicant els dos que s'havien aconseguit l'any 2019.