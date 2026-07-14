Tarragona ja albira les festes de Sant Magí 2026 amb l'eclipsi solar com a convidat especial

La Festa Major de Sant Magí tornarà a portar tradició, música i vitalitat a la ciutat de Tarragona aquest mes d’agost. No hi faltaran els imprescindibles de la festa com l’aigua, els càntirs i les mides, els carros, els castells, el Seguici de Sant Magí, les revetlles o la iMAGInada. A més, enguany el programa compta amb un fenomen astronòmic excepcional: l’eclipsi solar total que tindrà lloc el dia 12 d’agost al vespre i que marcarà la prèvia de la celebració amb l’organització d’activitats divulgatives i participatives.
Una altra de les novetats és el nou domàs de Sant Magí, editat pels Portants de l’Aigua. La peça ha estat dissenyada per l’il·lustrador tarragoní Edu Polo. El disseny conté tots aquells elements icònics de la festa com la imatge de Sant Magí, els carros i les botes d’aigua, els gegants, els bastoners, els castells o el Portal del Carro. La programació d’enguany s’estén del divendres 7 al dimecres 19 d’agost i combina els actes més emblemàtics i tradicionals amb una àmplia oferta musical, familiar, esportiva, gastronòmica i cultural.
La iMAGInada, un clàssic de Sant Magí
La prèvia de Sant Magí és sinònim de la iMAGInada, una de les cites més consolidades de l’estiu tarragoní. Un any més, els jardins del Camp de Mart acolliran una nova edició d’aquest festival amb una programació que s'allargarà del 7 al 9 d’agost amb propostes que aposten per la cultura comunitària, la sostenibilitat i la transformació social. La iMAGInada d’enguany torna a oferir una programació diversa amb concerts, espectacles, tallers, activitats infantils, gastronomia i altres propostes participatives que faran vibrar el recinte durant tot el cap de setmana.
La música hi tornarà a tenir un paper destacat amb artistes com Ajoke, Sergi Carbonell, Jaï, Flux o La Tía Borracha, entre molts altres, mentre que la Petita iMAGInada reforçarà la programació familiar amb contes, tallers, espectacles i activitats per als més petits.
Música per a tots els gustos
La música tornarà a ser un dels grans eixos de la festa amb una programació que abraça estils molt diversos i que converteix Tarragona en un gran escenari a l'aire lliure. El Festival Camp de Mart oferirà una de les cites destacades amb les actuacions de Compota de Manana, La Sra. Tomasa i DJ Wu Shido la nit del divendres 14 d’agost, amb accés lliure i gratuït, limitat a l’aforament permès.
La festa continuarà el dissabte 15 d’agost amb propostes ja consolidades com el Festival de l’aMt, Capsa Music Festival, també al Camp de Mart, amb Cloe Riembaum, Oscárboles o Remei de Ca la Frasca; i la tercera edició del Jordi’s Festival Sant Magí, al Parc del Francolí, amb Cyril Kamer, Juseph i altres DJs joves i talentosos.
Tampoc hi faltaran el Tarrako Rotten Fest, al Parc de la Ciutat, les actuacions del Sant Magí Street Food, a més nombroses sessions musicals repartides per diversos barris i places de Tarragona.
Les revetlles de la nit de la vigília
La nit del 18 d’agost, vigília de Sant Magí, la ciutat gaudirà de fins a tres revetlles. La tanda començarà a les 21 hores, a la plaça del Rei, amb la Revetlla Familiar, un format pensat amb en exclusiva per als nens i nenes de fins a dotze anys perquè puguin gaudir d’una festa adaptada a la seva edat.
A les 23.30 hores, es donarà el tret de sortida a les dues propostes adultes. La plaça del Rei acollirà la Revetlla Il·luminada, a càrrec de la Companyia d’Espectacles Pa Sucat i DJ de la Llum, amb la presència dels mítics Càntir, la Síndria, el Carro i la Petxina Pelegrina. La festa comptarà amb una potent proposta audiovisual i amb una banda sonora al ritme de les cançons més actuals.
Pel que fa a la tercera revetlla, començarà també a les 23.30 hores a la plaça de la Font, amb les actuacions dels Tàrraco Surfers i Las Locas del Panda, que portaran les millors versions al centre de la ciutat en una nit carregada de festa.
De la Brufaganya al Portal del Carro, la part tradicional
El corpus històric de la festa de Sant Magí arrencarà amb les primeres clarors del dilluns 17 d’agost des del santuari de la Brufaganya, a Pontils, amb la sortida del camí de l’aigua dels carros i els portants. La comitiva resseguirà a peu diverses poblacions de la Conca de Barberà, l’Alt Camp i el Tarragonès fins a entrar a Tarragona l'endemà. La comitiva és rebuda a la plaça de la Font pel Seguici de Sant Magí. Després de la benedicció, enfilaran el darrer tram del camí fins a la capella del Portal del Carro, on les colles castelleres de la ciutat saludaran l’aigua miraculosa aixecant els seus pilars.
L’endemà, festivitat de Sant Magí, les matinades anunciaran a la ciutat el dia del patró. La plaça de les Cols acull una de les diades castelleres més esperades del calendari, amb la participació de les quatre colles tarragonines. A la tarda, es tanca el ritual amb la Professó de Sant Magí pels carrers de la Part Alta, amb la participació de la imatge del Sant, el Seguici maginià, els xiquets representant el martiri de Sant Magí i els penons corporatius. La diada acaba amb els pilars caminant de les colles castelleres al Portal del Carro.
El càntir, protagonista del cartell
Els càntirs, com les mides o l’alfàbrega, són un dels elements icònics de la Festa Major de Sant Magí. El cartell d’enguany, il·lustrat pel tarragoní Octaví Torné, exhibeix un gran càntir amb reminiscències d’àmfora romana. El recipient conté, en tres nivells ordenat de baix a dalt, el camí de l’aigua miraculosa des de la Brufaganya fins al Portal del Carro. S’hi observen els carros i els cavalls, les botes d’aigua, els portants, el penó de la festa, Sant Magí i el soldat romà, la música tradicional o la volta estrellada i la façana de la capella.
Octavi Torné, conegut amb el sobrenom artístic Octavius, és arquitecte per l’ETSAB-UPC i dibuixant per vocació, amb formació de Grau Superior d’Il·lustració a l’Escola d’Art i Disseny de Tarragona. Està molt vinculat a l’àmbit casteller de la ciutat i ha treballat en el món editorial amb diversos llibres publicats i altres projectes per a institucions, associacions i establiments. El 2020 va ser el dissenyador de la imatge gràfica de les Festes de Santa Tecla.