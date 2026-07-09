La 13a edició del FITT de Tarragona aposta per recuperar el talent de les primeres edicions

Setze propostes escèniques formaran part de la programació de la tretzena edició del FITT – Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que se celebrarà del 2 al 5 de setembre a Tarragona, Vila-seca i la Canonja. L'esdeveniment recuperarà companyies i artistes de les primeres edicions. "Era important que tornessin a venir perquè el públic veiés l'evolució d'elles", ha destacat Joan Negrié, director artístic del festival. Fins a nou espais de la capital tarragonina acolliran alguns dels espectacles, amb la novetat de la Chartreuse i l'església de Sant Miquel del Pla, a més de la recuperació del pati de la Casa Canals i el passeig de les Palmeres.
El director artístic del FITT ha subratllat que aquesta edició serà la primera en què es podran sentir fins a cinc dialectes i subdialectes del català en diferents funcions. "Fins fa relativament pocs anys, el teatre català s'havia de fer en català central, fossis d'on fossis. Ara hi ha una llibertat màxima a l'hora de crear", ha reivindicat Negrié. Per la seva banda, la regidora de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Tarragona, Sandra Ramos, ha destacat que el festival "està més que consolidat i és un referent imprescindible en el calendari cultural de la ciutat".
El passeig de les Palmeres serà un dels punts principals del festival
El passeig de les Palmeres esdevindrà un dels espais principals del festival i acollirà els tradicionals sopars i algunes de les activitats. A més de les setze propostes escèniques, també hi haurà espectacles vermut, tallers i sessions musicals. L'espectacle itinerant 'Dones de Llum', de la companyia Gisela de Foc, obrirà el festival, juntament amb la sessió posterior del DJ Monseiur Gustave. 'La Calidesa', 'Limani', 'Finir en beauté', 'Lulú, primera nit' o 'Manual per a éssers vius' són algunes de les obres programades al llarg dels quatre dies del festival.
En aquest sentit, també destaca 'Colapso, ser joven ante los límites del crecimiento', una proposta participativa amb la implicació de 25 joves del territori. La venda d'abonaments començarà presencialment el diumenge 12 de juliol amb el Vespreig FITT i, a partir de l'endemà, 13 de juliol, es podran comprar també a la pàgina web del festival.