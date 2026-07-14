L'Ajuntament de Reus executa millores mediambientals als barrancs del Mas de Gassot i del Molí

L’Ajuntament de Reus, a través de la Regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat, ha dut a terme el projecte d’intervenció per a la millora d’ús del barranc del Mas de Gassot des del polígon Agro Reus i del barranc del Molí, al barri Sol i Vista i fins la seva unió vora l’avinguda de Riudoms. L’actuació està orientada a la recuperació, el manteniment i la millora d’aquests espais naturals, i ha estat executada per la Fundació Formació i Treball, amb el doble objectiu de facilitar la integració sociolaboral de col·lectius en risc d’exclusió.
Els treballs s’han desenvolupat entre octubre de 2025 i juny de 2026, i han inclòs tasques de neteja, desbrossament, poda, trituració i rehabilitació de l’entorn, amb l’objectiu de contribuir a la conservació dels barrancs, millorar-ne l’accessibilitat i afavorir un ús més segur i ordenat per part de la ciutadania en un tram de 1.570 metres linials.
La zona també va ser l’escollida per a participar en l’actuació de Let’s Clean Europe per part de la Fundació Formació i Treball, al mes de maig i entre la jornada de neteja i altres recollides s’han retirat 830 quilos de residus, entre envasos, vidre, voluminosos, ferralla i pneumàtics.
Una subvenció de la Diputació de Tarragona
L’actuació s’ha dut a amb una subvenció concedida per la Diputació de Tarragona, en el marc de la convocatòria 2025 dirigida a Centres Especials de Treball, entitats titulars de Centres Especials de Treball d’iniciativa social i empreses d’inserció sociolaboral, per a la conservació i millora d’espais naturals. La subvenció concedida ascendeix a 25.000 euros.
El projecte ha comptat amb la participació de tres persones tècniques responsables i dos treballadors d’inserció, reforçant així l’aposta per la inserció sociolaboral de persones en situació de vulnerabilitat a través d’activitats vinculades a la millora ambiental i al manteniment d’espais naturals.
El regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Daniel Rubio, ha posat de relleu que "amb aquesta intervenció, es contribueix a la millora i preservació dels espais verds i naturals de proximitat del barri Sol i Vista, alhora que es generen oportunitats laborals inclusives i es promou la sostenibilitat ambiental al territori".