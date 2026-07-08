La naturalització del pati de l'Escola Eduard Toda de Reus, més a prop: l'Ajuntament aprova el projecte

L'Ajuntament de Reus ha aprovat de manera inicial el projecte de naturalització del pati de l'Escola Eduard Toda, en el marc del desplegament de refugis climàtics als patis dels centres educatius de la ciutat. Fins ara ja se n'han habilitat a les escoles Pompeu Fabra, General Prim, Marià Fortuny i Teresa Miquel i Pàmies, els quatre inclosos en el projecte RENATUReus i finançats amb els fons europeus Next Generation. Així mateix, l'Ajuntament té previst habilitar-se un sisè al pati de l'Escola Rosa Sensat, del qual ja n'ha encarregat la redacció del projecte executiu.
El projecte a l'Escola Eduard Toda preveu una transformació integral dels espais exteriors amb un projecte de renaturalització que convertirà el pati en un entorn més saludable, sostenible i preparat per afrontar els efectes del canvi climàtic. La intervenció s'emmarca en les estratègies de Solucions Basades en la Natura, amb l'objectiu de crear espais més confortables, accessibles i educatius per a tota la comunitat escolar. La proposta manté l'estructura general del pati, però en transforma els materials i els usos.
Una de les principals actuacions serà la substitució de grans superfícies de paviment dur i impermeable per paviments drenants de sauló natural, que afavoriran la infiltració de l'aigua de pluja i reduiran l'escalfament del pati. Paral·lelament, es plantaran nous arbres i vegetació arbustiva per incrementar les zones d'ombra natural, disminuir l'efecte d'illa de calor i millorar el confort tèrmic durant tot l'any.
Un espai per desenvolupar activitats educatives a l'aire lliure
El projecte també redefineix els espais de joc i aprenentatge per oferir una major diversitat d'activitats. El nou pati incorporarà estructures de joc i de trepa de fusta de robínia, espais de sorra, zones de lectura i descans, horts pedagògics, aules exteriors, jocs tradicionals i nous espais de trobada. Aquest disseny permetrà que els espais exteriors siguin utilitzats tant durant les estones d'esbarjo com en el desenvolupament d'activitats educatives a l'aire lliure.
El plantejament diferencia les necessitats dels alumnes d'educació infantil i primària. Així, al pati d'infantil es crearan espais pensats per afavorir el joc simbòlic, la psicomotricitat, la lectura, l'experimentació i les activitats tranquil·les, aprofitant l'ombra dels arbres existents i incorporant nous elements naturals. Entre les novetats hi haurà zones de trepa, un gran sorral, espais de contes, un 'bibliopati' i aules exteriors adaptades als més petits.
Pel que fa al pati de primària, es convertirà en un espai polivalent que combinarà joc, esport, convivència i aprenentatge. S'hi habilitaran horts educatius, una zona de jocs d'aigua, un sistema urbà de drenatge sostenible (SUDS) per gestionar les aigües pluvials de manera natural, diverses aules exteriors amb bancs i un gran espai central format per dues illes de joc i una àgora coberta amb pèrgola, concebuda com un punt de trobada per a activitats col·lectives i educatives.
Una inversió de 283.000 euros
La proposta respon a criteris de sostenibilitat, durabilitat i baix manteniment, amb una gestió eficient de l'aigua i l'ús de materials naturals. Amb aquesta actuació, l'Escola Eduard Toda farà un pas endavant en la transformació dels espais educatius, convertint el pati en un entorn més verd, resilient i alineat amb les noves necessitats pedagògiques i ambientals. El projecte té un pressupost de licitació de 283.922,43 euros, amb un termini d'execució previst de quatre mesos.
El projecte executiu ha estat redactat per l'estudi Gallego Arquitectura i ha recollit les aportacions de l'equip directiu del centre. Igualment, s'ha basat en el projecte bàsic, redactat pel despatx El globus vermell i finançat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya en el marc de la iniciativa Patis x Clima. La comunitat educativa de l’escola, amb la implicació de l’Ajuntament de Reus, va treballar la proposta amb l'equip redactor.