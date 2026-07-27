Posen la primera pedra del centre operatiu del Tramvia del Camp de Tarragona a Vila-seca

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, han col·locat la primera pedra del futur centre operatiu del Tramvia del Camp de Tarragona. L'equipament, amb una superfície de 6.336 metres quadrats al terme municipal de Vila-seca, gestionarà el tràfic, tindrà unes cotxeres amb capacitat per a trenta tramvies i un taller per al seu manteniment. Les obres s'allargaran 20 mesos amb un pressupost de 19,5 milions d'euros.
Segons Paneque, s'estan enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental, que preveu que s'aprovin definitivament enguany. Alhora, augura que pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del TramCamp per licitar les obres al setembre.
Els serveis que acollirà el centre operatiu del TramCamp
L'acte de col·locació de la primera pedra s'ha celebrat aquest dissabte, a l'espai on s'inicien les obres per al futur centre operatiu del Tramvia del Camp de Tarragona. Ubicat al terme municipal de Vila-seca, l'equipament inclourà un taller destinat al manteniment i una platja d'estacionament per al material mòbil així com les oficines centrals des d'on es gestionaran les operacions comercials, tècniques i administratives del TramCamp. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha insistit en l'aposta del Govern per la intermodalitat.
"El tramvia ha d'aportar una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica", ha remarcat. Per la seva part, l'alcalde de Vila-seca, Pere Segura, ha assenyalat la "responsabilitat" i el "reconeixement" de la centralitat que exerceix el municipi.
"Avui col·loquem una primera pedra, però el que realment comencem a construir és una xarxa que serà referent i que segurament serà inspiradora. Una xarxa que no només uneix llocs, sinó que apropa persones, que multiplica oportunitats i que converteix un territori compartit en un projecte col·lectiu", ha subratllat Segura.
Set tramvies amb capacitat de més de trenta
En una primera fase, el TramCamp operarà amb set tramvies, si bé l'equipament tindrà capacitat per a més de trenta combois que circularan per la futura extensió del servei cap als municipis de Tarragona i Reus, tal com ha detallat el màxim responsable de Ferrocarrils de Catalunya, Carles Ruiz. Les obres, amb una durada de 20 mesos, compten amb un pressupost de 19,95 milions d'euros (sense IVA). El contracte està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa del FEDER de Catalunya 2021-2027.
Fins al moment, la primera fase del TramCamp ha mobilitzat 219 milions d'euros d'inversions. Segons càlculs de l'executiu, la previsió és que inicialment s'arribin als nou milions i mig de viatges anuals, una xifra que en quinze anys auguren que augmenti fins als 12,8 milions de viatges l'any. La previsió del Govern és que a finals d'enguany s'aprovin definitivament l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental.
A la vegada, Paneque ha apuntat que treballen amb què pròximament s'aprovi el tercer projecte constructiu del TramCamp per licitar les obres al setembre. Amb tot, s'espera que la primera fase del Tramvia del Camp de Tarragona entri en funcionament el 2029.
Les obres de la primera fase, iniciades fa gairebé un any
Les obres de la primera fase del tramvia del Camp de Tarragona van començar el setembre de l'any passat. Es tracta del tram entre Cambrils centre i Vila-seca universitat, uns treballs que abasten 8,7 quilòmetres. Al mes de març es va adjudicar el gruix de l'obra de la primera fase del tramvia per un import de 135,8 milions d'euros (IVA inclòs) i un termini d'execució de dos anys i un mes. En aquest cas, les obres abasten dotze quilòmetres entre Cambrils Centre i Vila-seca Estació.
Els treballs inclouen una plataforma per a dues vies, parades amb andanes laterals de 40 metres de longitud —dues de les quals són d’intercanvi amb les estacions de l’Adif de Salou Port Aventura i Vilaseca— i la línia aèria de contacte alimentada per cinc subestacions elèctriques, amb trams específics sense catenària.
D'altra banda, el juliol de l'any passat es va adjudicar la construcció, el subministrament i el manteniment de set tramvies elèctrics que oferiran el servei al tram entre Cambrils i Vila-seca. Cada tramvia tindrà una capacitat mínima de 210 persones i estaran adaptats a persones amb mobilitat reduïda. Comptaran amb 54 seients, 2 places PMR i 10 seients abatibles com també amb zones multifuncionals per a bicicletes o cotxes i amb espais amplis i zones lliures de pas i d'obstacles.