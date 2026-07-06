Adjudiquen les obres del Centre Operatiu de Vila-seca del futur Tramvia del Camp de Tarragona

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha adjudicat els treballs per la construcció del Centre Operatiu de Vila-seca del futur Tramvia del Camp de Tarragona. Les obres s'han adjudicat a UTE COALVI-ACISA per un import de 19,95 milions d'euros (abans d'IVA) i un termini d'execució de 20 mesos. Aquesta infraestructura estarà situada entre l'avinguda Ramon d'Olzina i l'A-7, amb una superfície construïda de 6.336 metres quadrats.
Aquest equipament inclourà un taller destinat al manteniment, una platja d'estacionament per al material mòbil així com les oficines centrals des d'on es gestionaran les operacions comercials, tècniques i administratives del tramvia.
El Centre Operatiu de Vila-seca donarà suport operatiu a la fase actual del projecte, que comprèn el tram Cambrils-Salou-Vila-seca, i ha estat dissenyat amb criteris d'escalabilitat per tal d'admetre, mitjançant les ampliacions corresponents, la futura extensió del servei cap als municipis de Tarragona i Reus.
El nucli neuràlgic del conjunt del sistema del Tramvia del Camp de Tarragona
El president d’FGC, Carles Ruiz Novella, ha destacat que "el Centre Operatiu de Vila-seca serà el nucli neuràlgic del conjunt del sistema del Tramvia del Camp de Tarragona. Serà una infraestructura clau per Ferrocarrils però també per al territori, tant pel que fa al paper estratègic en la gestió de la mobilitat com per les oportunitats que generarà al Camp de Tarragona".
En relació amb l’adjudicació de les obres, Ruiz ha subratllat que "fem un pas endavant en la configuració d’aquesta infraestructura de primer ordre que serà clau per a la gestió del tramvia".