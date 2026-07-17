El TramCamp serà la principal inversió de Territori al Camp de Tarragona el 2026: prop de 90 milions

El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica invertirà 121,51 milions d'euros del pressupost de 2026 a diferents projectes del Camp de Tarragona. La consellera Sílvia Paneque ha assenyalat que aquesta inversió suposa un increment de gairebé 100 milions respecte dels comptes de 2023, quan es van destinar 24,32 milions. Aquest divendres, en un acte al Teatre del Serrallo, Paneque ha desgranat els projectes on es rebran aquestes partides i ha destacat que la principal es destinarà al transport públic i infraestructures ferroviàries.
La consellera ha concretat que la primera fase del TramCamp s'endú 89,43 milions. Pel que fa a les inversions en carreteres, aquestes s'elevaran fins als 19,47 milions, 12,24 dels quals s'invertiran a actuacions de conservació. "Això significa que el 74% de la inversió es destina al transport públic i el 16% a la xarxa viària", ha detallat la consellera. A banda, 3,41 milions més seran per a inversions en el cicle de l'aigua i 4,99 milions més en projectes logístics i de sòl industrial.
Per comarques, el Departament destinarà en inversions territorials i finançaments específics 4.921.035,21 d'euros a l'Alt Camp; 36.632.322,45 euros al Baix Camp; 6.639.991,56 euros a la Conca de Barberà; 2.570.057,33 al Priorat i 67.045.542,76 al Tarragonès i a altres actuacions 3.709.562,21 euros.
El Tramvia del Camp de Tarragona, la principal inversió
La principal inversió del Departament serà pel sistema tramviari del Camp de Tarragona, el qual connectarà Tarragona, Reus, Vila-seca, la Canonja i l'Aeroport de Reus. Territori hi destinarà 89,38 milions d'euros. El projecte global de la primera fase s'ha xifrat en 245 milions d'euros. El desplegament del tramvia del Camp de Tarragona es farà per fases i quan estigui acabat tindrà una xarxa de 46 quilòmetres amb 47 estacions i 10 intercanviadors. El futur tramvia millorarà la mobilitat urbana i interurbana i beneficiarà una àrea de 325.000 habitants, connectant nuclis urbans, centres hospitalaris, universitats i zones turístiques del territori.
Respecte a les carreteres, el Departament de Territori impulsa la construcció d'una nova rotonda a la intersecció de la C-31B i la TV-3146, al terme municipal de Vila-seca. Es tracta de la connexió amb la futura Zona d'Activitats Logístiques (ZAL) del Port de Tarragona. L'objectiu d'aquesta intervenció és millorar les condicions de seguretat viària i de connectivitat d'aquesta zona. La inversió prevista és de 2,34 milions d'euros per aquest 2026.
Carril bici i conservació de carreteres
D'altra banda, la consellera també ha destacat la construcció d'un carril bici paral·lel a la carretera TV-3141 entre Reus i Cambrils amb l'objectiu de millorar la mobilitat activa, incrementar la seguretat dels desplaçaments en bicicleta i afavorir la connexió sostenible entre els principals nuclis urbans del Baix Camp. Aquesta tindrà una inversió d'1,72 milions d'euros per a aquest any, amb un cost total de 4,74 milions d'euros. Pel que fa a la conservació de la xarxa de carreteres, Paneque ha indicat que s'hi destinaran 12,24 milions d'euros.
En la presentació, la consellera ha remarcat altres projectes relacionats amb el cicle de l'aigua. Concretament, es preveu invertir 1,86 milions d'euros a la mitigació del risc d’inundació al barri de la Salut de Salou, que fa anys que arrossega problemes d'inundabilitat. El projecte vol incrementar la capacitat de desguàs i garantir una millor protecció de les persones, els habitatges i les activitats econòmiques. D'aquesta manera, des del Territori es pretén reduir la vulnerabilitat d'un àmbit històricament afectat pels episodis d'avingudes associats al barranc de Barenys.
A més, en aquest àmbit, la titular de Territori ha destacat la remodelació i l'ampliació de la depuradora de Falset, on el Departament invertirà 700.000 euros aquest 2026. "Finalment, les polítiques ambientals disposen d'1,6 milions. D'aquest import, 750.000 euros corresponen a la recuperació ecològica de la zona humida del Gorg de Creixell, la Marinada, el sistema dunar davant del càmping La Gavina i la connexió amb els Muntanyans de Torredembarra", ha indicat la consellera.