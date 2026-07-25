Els Bombers estabilitzen l'incendi a tocar d'una refineria de Perafort

Nou dotacions terrestres dels Bombers de la Generalitat treballen en un incendi de vegetació agrícola a prop d'una refineria a Perafort, al Tarragonès. L'incendi es troba en fase d'estabilització des d'un quart de cinc de la tarda d'aquest dissabte.
Els bombers de l'empresa també col·laboren en les tasques d'extinció. Protecció Civil ha activat la prealerta del PLASEQTA. El foc no afecta les instal·lacions de l'empresa, segons ha concretat Protecció Civil.
Es manté l'alerta per l'elevat risc d'incendi al sud de Catalunya
Protecció Civil també manté en alerta el Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT) davant l'elevat risc d'incendi forestal que continuarà afectant especialment el sud i l'oest de Catalunya durant aquest cap de setmana.
Tot i la lleugera baixada de les temperatures, l'entrada de vent de mestral prevista entre aquest dissabte i aquest diumenge manté unes condicions favorables a la propagació dels incendis forestals. Durant aquest dissabte es preveu risc molt alt o extrem a bona part de les comarques de l'Alt Urgell, l'Anoia, el Bages, el Solsonès, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Segrià, l'Urgell, l'Alt i el Baix Camp, la Conca de Barberà, el Priorat, el Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta.
Davant d'aquesta situació, es mantenen les restriccions d'accés als espais naturals del Montmell-Marmellar, el Montsant, els Ports, Cardó-el Boix, Tivissa-Vandellós i Prades, coincidint amb els sectors on el risc d'incendi és més elevat. També es manté el nivell 4 del Pla Alfa a 195 municipis de 19 comarques per perill extrem d'incendi forestal i hi ha 224 localitats més en nivell 3 per perill molt alt, segons dades dels Agents Rurals.