L’Ajuntament de Reus incrementa el nombre de contractes del pla d’ocupació municipal

L’Ajuntament de Reus contractarà enguany 42 persones amb un pla d’ocupació municipal que any rere any ha anat incrementant el número de contractes. El pla s’impulsa a partir de diversos programes subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC): 34 persones han estat contractades en el marc del programa Treball i Formació, destinat a la contractació de persones que pertanyen als col·lectius amb més risc d'exclusió laboral o social. Així mateix, es preveu contractar quatre persones en el marc del programa Joves en Pràctiques a Catalunya; i quatre persones més en el programa MG-52 destinat a majors de 52 anys.
L’evolució dels contractes del pla d’ocupació municipal dels darrers anys ha estat molt destacada, passant dels cinc de l'any 2022 fins als 42 d'aquest 2026. Manel Muñoz, regidor de Serveis Generals, Hisenda i Bon Govern, ha afirmat que "l’impuls d’aquest pla d’ocupació municipal reafirma el compromís de l’Ajuntament de Reus amb la creació d’oportunitats laborals i la inclusió social".
En aquest sentit, ha afegit que "l’increment progressiu del nombre de contractacions ens permet donar resposta a les necessitats de col·lectius especialment vulnerables, com les persones majors de 52 anys, els joves qualificats que inicien la seva trajectòria professional i les persones amb més dificultats d’accés al mercat de treball".
Persones en risc d’exclusió
L’Ajuntament de Reus ha contractat a 34 persones en el marc del Programa Treball i Formació, destinat a la contractació de persones que pertanyen als col·lectius amb més risc d'exclusió laboral o social. Les persones contractades, a jornada completa, es van incorporar el 22 de juliol i desenvoluparan tasques en diversos departaments municipals: Brigades, Via Pública, Urbanisme, Guàrdia Urbana, Biblioteca, Escoles, Centres Cívics, Serveis Socials i serveis d’atenció al ciutadà, que inclouen serveis com l’Oficina d'Atenció al Ciutadà, el Servei d’Atenció i Informació a la Ciutadania o l’Oficina d’Habitatge.
El SOC subvenciona aquests contractes, que tenen una durada de 12 mesos, i que inclouen accions formatives i accions d’acompanyament per reforçar el desenvolupament professional i personal dels participants. Les línies incloses en aquesta convocatòria del SOC són persones en situació d'atur de llarga durada; persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania; dones en situació d'atur de llarga durada i/o en situació de violència masclista; i persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer.
Joves en pràctiques i majors de 52 anys
L’Ajuntament de Reus, en el marc del programa Joves en Pràctiques a Catalunya, subvencionat pel SOC i cofinançat en un 40% pel Fons Social Europeu Plus, preveu contractar quatre joves durant un període de 12 mesos. Aquesta convocatòria té com a objectiu incentivar la contractació laboral en pràctiques de persones joves amb formació, per tal que puguin adquirir experiència professional en l’àmbit en què s’han format. D’aquesta manera es pretén millorar la seva ocupabilitat mitjançant l’adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, facilitant així la seva incorporació al mercat de treball de manera estable i duradora.
Finalment, el consistori reusenc ha sol·licitat quatre contractes més en la categoria d'auxiliar administratiu del programa MG-52 del SOC. Es tracta de contractes de 12 mesos a jornada complerta i tindran una formació vinculada al contracte. La convocatòria va dirigida al col·lectiu de persones majors de 52 anys que estiguin en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades.
En el procés de selecció, tenen caràcter preferent les dones que siguin mares de famílies monoparentals i les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària d'accés a la pensió de jubilació.