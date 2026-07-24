La implantació de la ZBE a Reus redueix un 10% l'accés de vehicles contaminants a la ciutat

Les dades recollides arran de la implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Reus mostren una disminució continuada dels vehicles sense etiqueta ambiental. La reducció és del 10%, passant del 23,13% al 13,1% des de la posada en marxa del sistema, l'1 d'agost de 2025, fins al 30 de juny de 2026. Per altra banda, l'accés de vehicles amb distintiu ECO i Zero s'ha incrementat lleugerament, del 10,25% al 13,46%. L'Ajuntament de Reus confirma que el canvi "posa de manifest l'impacte positiu de les mesures adoptades" i ha destacat "l'alt coneixement de la ZBE per part de la ciutadania" gràcies a la campanya informativa.
Entre el desembre de 2025 i el juny de 2026, el sistema ha registrat 2.401 accessos, un 0,02% dels 9 milions en total, que han incomplert la normativa i, per tant, són sancionables. Cal recordar que la ZBE només està activa els dies laborables, de dilluns a divendres de 7 a 19 hores. En la resta d'hores, s’hi podrà accedir lliurement. Dissabtes, diumenges i festius, l’accés és obert a tots els vehicles.
Vehicles afectats per la ZBE
Actualment, només estan afectats per la ZBE els vehicles sense etiqueta ambiental de persones no residents a Reus. Aquests vehicles disposen de 24 dies d'accés lliure a l'any a la ZBE. Aquests accessos són automàtics, no requereixen inscripció prèvia al registre, i es descompten cada vegada que el vehicle entra a la zona entre les 7 i les 19 hores els dies laborables.
En paral·lel, la ZBE preveu una vintena d’exempcions, autoritzacions i moratòries. Els vehicles afectats per les limitacions d’accés de cada fase poden continuar accedint si compleixen els requisits dels supòsits d’excepció previstos. Des de la posada en marxa de la ZBE s’han tramitat 1.232 autoritzacions, 732 de les quals són per autoritzacions municipals i 500 per autoritzacions de l’ATM.