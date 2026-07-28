El Govern actualitza el Plaseqta amb la incorporació de la xarxa de sensors químics i el sistema ES-Alert

El Govern ha aprovat la revisió del Pla especial d'emergències exteriors del sector químic de Tarragona (PLASEQTA), que té com a principals novetats la incorporació a l'operativa del pla de la xarxa de sensors químics i el sistema d'alertes als mòbils ES-Alert. En la revisió del pla s'estableixen els criteris d'ús d'aquesta eina, que s'activa des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) i que complementa altres mecanismes, com la xarxa de 121 sirenes de risc químic operatives o els avisos dels municipis.
La revisió també incorpora modificacions com l'actualització de les dades de població total que es troba en zones d'intervenció i zones d'alerta en cas d'accident, o els elements vulnerables inclosos en aquestes zones. La nova versió integra sensors químics desplegats al Camp de Tarragona per reforçar la detecció precoç de fuites tòxiques.
En aquests moments, han passat les proves i estan operatius 432 dispositius instal·lats als polígons Nord de Tarragona, Polígon Sud i Port de Tarragona (concretament als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vila-seca, la Canonja i Reus).
Sensors que detecten fuites tòxiques
Aquests sensors estan ubicats entre els polígons químics i els nuclis urbans per poder detectar fuites tòxiques que puguin afectar la població. Els sensors detecten diverses substàncies tòxiques que poden produir accidents amb núvol tòxic. En concret, hi ha 95 sensors instal·lats per a l'òxid d'etilè, 91 per al sulfur d'hidrogen, 105 per al diòxid de sofre, 91 per al clor i 50 per a l'amoníac.
Aquesta revisió redueix també la població a la zona de confinament general, que passa de 102.256 a 43.598 persones, que deriva de la reducció d'un escenari de gran núvol tòxic al polígon sud que disminueix l'afectació al nucli de Salou. En canvi, augmenta la població en confinament molt vulnerable, que passa de 266.063 persones a 319.567.
Finalment, també s'ha actualitzat la cartografia amb nous perímetres de les instal·lacions de les empreses, i els documents d'anàlisi del risc d'aquestes companyies.