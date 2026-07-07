Reus actualitza el llistat del refugis climàtics de la ciutat davant l'onada de calor

L’Ajuntament de Reus ha actualitzat al web municipal el llistat d’equipaments municipals que funcionen com a refugis climàtics en cas d’altes temperatures. La relació actualitza també els dies i horaris d’obertura dels diferents espais. Aquesta actualització arriba en plena onada de calor, amb temperatures molt elevades a tot Catalunya. En aquest sentit, la capital del Baix Camp ofereix una vintena de refugis climàtics —habitualment equipaments municipals—, així com diverses zones de vegetació amb ombra.
Cal recordar que un refugi climàtic és un espai públic on els ciutadans i les ciutadanes poden refugiar-se en situacions meteorològiques extremes, com per exemple durant les onades de calor. Actualment, la Generalitat de Catalunya té activat en fase d’alerta el PROCICAT per Onada de Calor davant les previsions meteorològiques pels pròxims dies.
La relació d’àrees i refugis climàtics referenciades actualment a Reus es divideix en espais públics a l'aire lliure amb ombra mitjana o densa i superfície superior a 3.000 m2 —s'estima que 65.000 persones es troben a menys de 300 metres d’algun d’aquests espais—; i en equipaments públics —amb l'estimació que 55.000 persones es troben a menys de 300 metres dels refugis climàtics públics—.
Tipologies de refugis climàtics
Els refugis climàtics són espais com ara biblioteques, piscines municipals o centres cívics, que compatibilitzen el seu ús habitual amb la funció de refugi climàtic. No són instal·lacions assistencials i estan pensats especialment per a persones vulnerables, com ara nadons, persones grans, malalts crònics i persones amb menys recursos.
El refugi climàtic també pot ser un espai exterior, com per exemple una arbreda o un parc amb molts arbres, o un espai interior. Si es tracta d’un espai interior, es recomana que s’hi mantingui una temperatura de 27 graus durant l’estiu i de 19 graus durant l’hivern. També es recomana que sigui el màxim d’accessible possible i que disposi de bancs o cadires per seure, d’aigua gratuïta per beure i que ofereixi seguretat als usuaris.
Davant d’un episodi d’onada de calor com l’actual, l’Ajuntament de Reus també difon entre al ciutadania consells d’autoprotecció. Els consells estan sempre disponibles al web municipal i poden consultar a través del següent enllaç.