Joves migrants de Reus reivindiquen el moviment antiracista amb un mural al barri Fortuny

Sota el lema 'Trenquem els murs', un grup de joves migrants han pintat aquest divendres 3 de juliol un mural antiracista al Centre de Formació d'Adults del barri Fortuny de Reus. La iniciativa comparteix les seves experiències vitals i les transforma en un projecte artístic en què es reivindica la comunitat. El mural arriba poc després que el partit d'ultradreta Vox publiqués un vídeo a les xarxes socials que assenyalava famílies d'una escola de Reus, una acció que l'alcaldessa Sandra Guaita ha rebutjat frontalment.
En aquest sentit, Guaita ha subratllat que "hem de posar una barrera ben clara sobre qui volem que formi part de les nostres ciutats i qui venen a dividir-les. Ens hem de plantar davant d'aquella gent que l'únic que venen a fer és dividir els nostres barris".
La iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de Reus i amb la col·laboració de l'ONG Kakolum, promou l'enfortiment dels vincles de comunitat i la lluita antiracista. Alhora, l'acció compta amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació del Desenvolupament, que escampa el projecte en altres municipis, com la Granadella, Tarragona o Vic.
Sessions prèvies per posar en comú les vivències
Dues sessions prèvies han precedit l'elaboració del mural, situat al Centre de Formació d'Adults del barri Fortuny de Reus. En aquestes jornades, els participants han posat en comú les seves vivències com a joves migrants. "Hem trobat experiències diferents, perquè hi ha molts joves que venen de forma irregular, amb una història molt dura darrere. Però també hem trobat experiències d'immigrants de segona generació, que també és una veu interessant, que comparteixen com s'ha adaptat la seva família a la realitat del punt d'arribada", ha detallat Ignacio Raúl Perez Peña, coordinador de l'acció.
Tot plegat s'ha acabat transformant en un mural que s'ha pintat a l'exterior de l'equipament educatiu, amb el lema 'Trenquem els murs' i amb nombrosos elements que apel·len a la llibertat i la pau, com és el cas d'ocells que fugen d'una gàbia. Així, l'art és l'eina amb què els participants s'expressen i sensibilitzen sobre el dret d'emigrar i envers l'antiracisme.
Els centres educatius com a espais de reflexió
La ubicació on es troba aquest mural a Reus no és fortuïta, sinó plenament conscient i buscada. Així ho ha defensat l'alcaldessa de la ciutat, Sandra Guaita, qui ha destacat el paper dels centres educatius com espais des d'on donar veu al paper de les persones refugiades i migrants. "És un espai també d'oportunitats per a aquelles persones que no van poder formar-se quan eren joves o que quan són adults volen incrementar la seva formació. Al final es tracta de reivindicar l'educació i la cultura com un espai com un espai de cohesió i d'inclusió de les nostres ciutats", ha remarcat.
Una de les participants en aquesta acció ha estat l'Aoutif Latik, una jove que fa deu anys va arribar a Reus. Des dels inicis de la seva arribada, va vincular-se al Centre de Formació d'Adults, on va estudiar català i castellà, a més de preparar-se per a les proves d'accés a grau superior. "Al barri hi conviuen moltes nacionalitats, accions com aquestes són importants", ha defensat.