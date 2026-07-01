L'Ajuntament de Reus activa dos dispositius especials de neteja en aquest inici d'estiu

L’Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Via Pública i l’empresa concessionària Reus Net, manté activats aquests dies dos dispositius especials de neteja: el Pla de Fulla i el Pla Vegetal, amb l’objectiu de reduir les molèsties que la ciutadania pot patir a causa de la caiguda de fulles, flors i altres elements vegetals de l’arbrat urbà. Ambdós plans complementen el calendari ordinari de neteja i s’adapten a les condicions climàtiques i als períodes de major activitat biològica de l’arbrat, garantint una actuació contínua i eficient en tota la ciutat.
El regidor de Via Pública, Daniel Marcos, ha destacat que "amb aquests dos dispositius simultanis reforcem el compromís de mantenir la ciutat neta i d’atendre les necessitats que ens trasllada la ciutadania. L’arbrat és un element essencial del nostre espai urbà, i aquests plans ens permeten gestionar-ne millor els efectes naturals al llarg de l’any".
Actualment, el Pla de Fulla centra la seva activitat principal en els plataners, que representen més del 29% de l’arbrat de la ciutat. El dispositiu es desplega en els punts on l’acumulació de fulles és més notable i es realitza amb una escombradora del tipus dual i un operari amb bufadora, que assisteix la màquina i permet retirar les fulles de les voreres i dels punts de difícil accés amb més eficàcia.
El Pla de Flors es redefineix com a Pla Vegetal
Paral·lelament, també està actiu el dispositiu que l’any passat es va denominar Pla de Flors, però que enguany s’ha redefinit com a Pla Vegetal, ja que aborda no només la caiguda de flors, sinó també la de beines, càpsules, pasta enganxosa, llavors alades i altres elements vegetals que generen espècies com la tipuana tipu, la mèlia, la tilia o la xacaranda. Aquest conjunt d’elements vegetals pot generar molèsties a la via pública per la seva quantitat, textura o capacitat d’enganxar-se a les superfícies.
Per incrementar l’efectivitat del Pla Vegetal, s’han modificat els recorreguts de les escombradores de voreres que treballen cada matí, adaptant-los a les zones on la presència d’aquests elements és més intensa. Aquesta reorganització permet minimitzar les molèsties per barris i millorar la resposta del servei davant les particularitats de cada espècie i cada moment del cicle vegetatiu.