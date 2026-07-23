Investigadors de la URV converteixen els pòsits de cafè en matèria primera per produir biocombustibles

Un estudi de la Universitat Rovira i Virgili (URV) ha avaluat el procés d'extracció d'oli dels residus del cafè, que permet recuperar prop del 90% de l'oli obtingut amb menys impureses i conservar la resta del material vegetal per a nous usos. Aquest resultat determina que els pòsits de cafè, que habitualment acaben a les escombraries, poden tenir una segona vida per produir biocombustibles i altres productes d'alt valor afegit.
Es tracta d'un residu molt abundant, ja que, segons indiquen els autors de la recerca, la producció mundial de grans de cafè se situa al voltant dels 10 milions de tones anuals i, després de preparar la beguda, només una petita part acaba incorporada al cafè consumit.
La resta es converteix en residu sòlid que conté aproximadament un 15% de lípids, és a dir, greixos que poden servir com a base per obtenir biodièsel. A més de la quantitat d’oli recuperat, l’estudi posa l’accent en la qualitat de l’extracte. La recerca permet obrir noves vies per a la producció sostenible de biocombustibles.
Un equip investigador del Departament d'Enginyeria Química
L’equip investigador, integrat per Jorge F. Romero, Alberto Tampieri, Daniel Montané, Magdalena Constantí i Francesc Medina, del Departament d’Enginyeria Química de la URV, ha estudiat com influeixen tres factors clau en l’extracció d’aquest oli: la temperatura, el temps de procés i la proporció entre dissolvent i residu de cafè. Per fer-ho han utilitzat un dissolvent, anomenat n-hexà, per fer l'extracció de greixos i han aplicat un disseny experimental per analitzar la combinació d'aquestes variables.
"Hem comprovat que les condicions òptimes es troben a 45ºC, durant 60 minuts i amb una proporció de 35 mil·lilitres d’hexà per gram de pòsit sec", explica Constantí, una de les autores. Amb aquests paràmetres, el procés permet recuperar aproximadament el 90% de l'oli que s'obté amb Soxhlet, una tècnica de laboratori molt utilitzada com a referència. La proposta s'inscriu en el marc de l'economia circular i de la necessitat de desenvolupar combustibles renovables per a sectors difícils d'electrificar, com el transport pesant.