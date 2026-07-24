Onze municipis del Camp de Tarragona es presenten a la segona convocatòria del Pla de Barris

Onze municipis del Camp de Tarragona s'han presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. Es tracta de Cambrils, Cunit, el Molar, Falset, l'Espluga de Francolí, Mont-roig del Camp, Torredembarra, Valls, el Vendrell, Vila-rodona i Vila-seca. Alguns d'ells ja es van presentar en la primera convocatòria dels ajuts, com Cambrils, l'Espluga de Francolí o el Vendrell, però en van quedar fora. Aquest 2026, el Pla de Barris preveu una dotació de 200 milions d'euros. En aquest sentit, fins a 117 municipis de tot Catalunya han presentat projectes.
Entre els projectes presentats destaquen els de Valls (impulsar la recuperació del centre històric) i el Vendrell (actuacions al centre històric), amb una inversió prevista de 25 milions d'euros cadascun d'ells, el màxim de la convocatòria. Cambrils també ho torna a intentar amb un projecte de 24 milions d'euros per millorar l'Eixample Vila, el Barri Antic i la Pallissa. Vila-seca també vol millorar el nucli històric, amb un projecte pressupostat en 12,5 milions d'euros, mentre que Torredembarra ha presentat 39 actuacions al nucli antic de la vila, amb una inversió de 12,4 milions d'euros.
Cal recordar que en la primera edició del Pla de Barris, al Camp de Tarragona van resultar escollides les propostes de Tarragona (25 milions), Reus (25 milions d'euros) i Calafell (20,5 milions d'euros), que van rebre, en total, una subvenció de la Generalitat de 37,3 milions d'euros.
Fins a 117 municipis han presentat projectes
Un total de 117 municipis de Catalunya s'han presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. El 48,7% són poblacions que ja havien presentat projectes en la primera línia d'ajuts, és a dir, gairebé la meitat. Per zones, un de cada tres municipis és de la vegueria de Barcelona (33,3%), seguit de Girona (13,7%) i Lleida i el Penedès, amb un 12% cadascuna. Completen el rànquing, l'11,1% que són de la Catalunya Central; el 7,7% del Camp de Tarragona; un altre 7,7% de les Terres de l'Ebre i un 2,6% de l'Alt Pirineu i l'Aran.
En global, els projectes presentats sumen un pressupost de més de 1.600 milions. En aquest sentit, la convocatòria està dotada amb 200 milions d'euros "ampliables". En una nota de premsa, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha indicat que la xifra de projectes presentats "demostra la necessitat i l'encert" de recuperar el Pla de Barris. La resolució de la convocatòria es preveu de cara al pròxim mes d'octubre.
El Govern ha recordat que s'hi podien presentar els municipis que no van optar a la primera línia d'ajuts, els que sí que ho van fer però no van resultar escollits i els que sí que van resultar beneficiaris però aquesta vegada han presentat un projecte per a un barri diferent.