Salou comença el repartiment de les ulleres per veure l'eclipsi aquest dilluns

L'Ajuntament de Salou distribuirà gratuïtament les ulleres als residents empadronats del 27 al 30 de juliol, mentre que el Patronat Municipal de Turisme en facilitarà als propietaris de segones residències a partir del 3 d'agost. Aquest dilluns es donarà el tret de sortida al repartiment gratuït de prop de 40.000 ulleres homologades perquè la ciutadania pugui observar amb total seguretat l'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost, un fenomen excepcional que convertirà el municipi en un dels millors punts d'observació de Catalunya.
L'acció, emmarcada en la campanya 'Eclipsa't a Salou', prioritza els residents empadronats i reforça el sentiment de pertinença, convidant els salouencs i salouenques a viure en primera persona un esdeveniment històric. Per facilitar el procés, només caldrà que una persona de cada domicili reculli les ulleres corresponents a tots els membres de la unitat familiar. El repartiment es farà del 27 al 30 de juliol al passadís del Teatre Auditori de Salou (TAS), de 9 a 13 hores, i també dimarts i dijous de 16 a 18 hores.
Propietaris de segones residències
A partir del 3 d'agost, el Patronat Municipal de Turisme distribuirà ulleres homologades al Xalet Fort als propietaris de segones residències, que hauran d'acreditar la titularitat de l'habitatge. El repartiment es farà fins a exhaurir les existències.
L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que "volem que els salouencs i salouenques siguin els primers protagonistes d'aquest esdeveniment únic. És una manera de compartir un moment històric com a comunitat i, alhora, de garantir que tothom el pugui gaudir amb la màxima seguretat".
Finalment, l'Ajuntament de Salou recorda que l'observació del sol només s'ha de fer amb ulleres homologades, ja que mirar-lo directament sense la protecció adequada pot provocar lesions oculars greus i irreversibles.