Una inversió de prop d'1,5 milions d'euros per transformar el carrer de l'Escultor Rocamora de Reus

L'Ajuntament de Reus transformarà el carrer de l'Escultor Rocamora pacificant l'espai i prioritzant el pas dels vianants, amb un únic carril per als vehicles en direcció sud-nord. La transformació també permetrà crear nous espais d'estada i relació, amb mobiliari urbà de qualitat, àrees de descans i espais que afavoriran la vida social del barri i l'activitat comercial de proximitat. El carrer deixarà de ser només un lloc de pas per convertir-se un espai on quedar-se, compartir i fer ciutat.
L'actuació resoldrà, a més, un dels punts de mobilitat més complexos de la zona. La intersecció amb l'avinguda de Pere el Cerimoniós es redissenyarà per millorar la seguretat dels vianants, reduir els conflictes entre els diferents usos de la via i trencar l'efecte barrera que històricament ha representat aquesta avinguda. La nova configuració facilitarà els desplaçaments a peu entre el centre, l'avinguda del Carrilet, el futur parc i l'estació d'autobusos.
En aquest punt es mantindrà la històrica locomotora del Carrilet al centre de la rotonda, com un element que preserva la memòria col·lectiva i consolida un punt de referència visual que atorga singularitat a aquesta porta d'accés a l'eix de vianants amb l’avinguda del Carrilet.
El verd guanya espai
El projecte és també una aposta decidida per una ciutat més verda i resilient davant el canvi climàtic. El carrer de l'Escultora Rocamora es convertirà en un connector verd urbà vinculat al Parc de Mas Iglesias, incorporant nou arbrat i vegetació adaptada al clima mediterrani que aportarà ombra, biodiversitat i confort ambiental. En aquest sentit, la proposta preveu la creació de dues grans franges verdes.
La primera, més ampla i contínua, combinarà arbrat, vegetació arbustiva i espais de lleure pensats perquè els veïns i veïnes puguin descansar, prendre la fresca i socialitzar. La segona, més estreta, incorporarà vegetació arbustiva que contribuirà a naturalitzar l'espai urbà. Aquesta distribució permetrà generar ombra durant les hores de més calor, reduir l'efecte d'illa de calor i fer del carrer un passeig confortable durant tot l'any.
Una inversió de gairebé 1,5 milions d'euros
El projecte preveu un pressupost de licitació de les obres d'1.485.986 euros, i un termini d'execució de 10 mesos a partir de la formalització del contracte. El 50% es pagarà a través del Pla de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya, mentre que la Unió Europea en finança un 40% a través del programa Feder. El 10% restant va a càrrec de l'Ajuntament de Reus.
Prèviament a l’inici de les obres de reurbanització, Aigües de Reus portarà a terme al vial obres de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua, amb un pressupost de 266.192,62 euros i un termini d’execució de dos mesos.