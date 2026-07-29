Salou projecta 1.700 habitatges protegits i set hectàrees d’equipaments a Emprius Nord

El ple de l'Ajuntament de Salou ha aprovat la publicació i l’exposició pública de l’avanç de la Modificació Puntual del POUM del sector 04, Emprius Nord. Es tracta d'un pas per iniciar els tràmits per desenvolupar urbanísticament aquesta zona. El pla preveu la construcció d’uns 1.700 habitatges de protecció oficial, als quals se sumaria una xifra similar d’habitatges de renda lliure. El planejament també incorpora una nova estació d'autobusos integrada en un futur pol intermodal, que contribuirà a potenciar el transport públic.
A més, es fa una reserva de més de set hectàrees de sòl per a equipaments públics, que permetran acollir futurs centres educatius, equipaments sanitaris, instal·lacions vinculades a Adif i altres serveis. La proposta també incorpora un increment substancial del sòl destinat a sistemes públics, amb un augment del 20%, equivalent a 92.680 metres quadrats, que es destinaran tant a espais lliures com a equipaments. Aquesta ampliació reforça la qualitat urbana del futur desenvolupament i garanteix que el creixement residencial vagi acompanyat dels serveis públics necessaris.
"Facilitar que els nostres joves, les famílies i les persones que treballen al municipi puguin construir aquí el seu projecte de vida"
Tal com ha explicat l’alcalde de Salou, Pere Granados, "el desenvolupament del sector 04 és estratègic per al progrés i el futur de Salou, especialment perquè permetrà impulsar uns 1.700 habitatges de protecció oficial. Volem facilitar que els nostres joves, les famílies i les persones que treballen al municipi puguin arrelar i construir aquí el seu projecte de vida".
Aquest creixement, ha explicat Granados, anirà acompanyat dels equipaments i serveis necessaris, amb una planificació sostenible i de qualitat, en coordinació amb la Generalitat en aquells àmbits que són de la seva competència. En definitiva, "és una aposta clara de l’Ajuntament de Salou per una política social d’habitatge al servei de la ciutadania".