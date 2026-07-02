Salou hissa les banderes que certifiquen l'excel·lència i qualitat de les seves platges

L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha presidit aquest dijous l'acte institucional de hissada de les banderes que certifiquen l'excel·lència i la qualitat de les platges del municipi. A l'acte hi han assistit els regidors amb competències en l'àmbit de Platges, Medi Ambient, Neteja, Protecció Civil i Seguretat, posant en valor el compromís del consistori salouenc amb la qualitat, la sostenibilitat, la seguretat i l'accessibilitat del litoral. En total, les nou platges i cales de Salou mantenen la certificació UNE-EN ISO 14001:2015, que acredita una gestió ambiental rigorosa.
Es tracta de les platges de Ponent, Llevant, Capellans, Llarga, Llenguadets, Penya Tallada, Cala Font, Cala Vinya i Cala Crancs. A més, les platges de Llevant i Ponent han renovat la Q de Qualitat Turística (UNE-ISO 13009:2016), un distintiu que certifica l'excel·lència dels serveis que s'hi ofereixen, com ara el salvament i socorrisme, la seguretat, la neteja de la sorra i de l'aigua o la gestió de residus. Aquestes dues platges també disposen del segell Safe Tourism Certified, que garanteix una adequada gestió de les contingències sanitàries.
Durant l'acte també s'ha hissat la bandera d'accessibilitat per a persones amb daltonisme, un distintiu que identifica les platges adaptades amb senyalització específica perquè les persones amb dificultats en la percepció dels colors puguin orientar-se i gaudir dels serveis amb més autonomia. Aquesta iniciativa reforça el compromís de Salou amb un model de platges inclusives i accessibles per a tothom, consolidant el municipi com una destinació turística de referència que aposta per l'accessibilitat universal i la igualtat d'oportunitats.
"El nostre litoral és un dels grans patrimonis naturals del municipi"
L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha destacat que aquestes certificacions "són el resultat d'una feina constant i rigorosa que es duu a terme durant tot l'any per mantenir les platges de Salou en els màxims estàndards de qualitat, sostenibilitat, seguretat i accessibilitat". En aquest sentit, el batlle ha remarcat que "el nostre litoral és un dels grans patrimonis naturals del municipi i volem que continuï sent un referent al Mediterrani tant per la qualitat ambiental com pels serveis que ofereix als residents i visitants".
Cal destacar que Salou és un dels municipis pioners en aquest àmbit. Des de l'any 2006, les seves platges són auditades anualment per entitats externes independents, fet que avala gairebé dues dècades de treball continuat en la gestió ambiental i la qualitat dels serveis.