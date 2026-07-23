La platja de l'Arrabassada de Tarragona estrena un nou sistema acústic d'ajuda al bany per a persones invidents

La platja de l'Arrabassada de Tarragona ha incorporat un sistema acústic que promou l'autonomia de les persones invidents al mar. Els usuaris poden entrar a l'aigua a partir d'un sistema de balises lligades a la sorra que emeten informació acústica i que els permet entrar i sortir del mar amb seguretat. Prèviament, a les instal·lacions de la Creu Roja, se'ls proporciona una polsera amb tres botons per comunicar-se i orientar-se acústicament mentre es banyen.
Així, les persones amb discapacitats visuals poden banyar-se sense necessitat d'un acompanyant. El servei és gratuït, no cal reserva prèvia i està disponible cada dia de deu del matí a vuit del vespre fins al 15 de setembre. A banda de Tarragona, Cunit també ha incorporat aquest sistema.
En marxa des d'aquest dijous
El sistema acústic d'ajuda per al bany per a persones amb diversitat funcional visual s'ha posat en marxa a la platja de l'Arrabassada aquest dijous. Un cartell informatiu sonor a tocar de les instal·lacions de la Creu Roja anuncia la disponibilitat d'aquest servei. Un cop l'usuari arriba a la zona dels socorristes, se li dona informació sobre aquest sistema i se li proporciona la polsera amb què es poden banyar. Es tracta d'un aparell que compta amb tres botons: un per rebre informació sobre el sistema, l'altre per orientar-se i finalment, un per demanar ajuda en cas de necessitat.
Un cop familiaritzats amb aquest sistema, les persones amb discapacitats visuals poden entrar a l'aigua de forma independent. Ho fan a través d'unes balises lligades a la sorra, que alhora, emeten un so acústic que ajuda aquests banyistes a ubicar-se i conèixer a quina distància estan de la sorra. D'aquesta manera, poden entrar i sortir de l'aigua amb seguretat les vegades que ho desitgin, sense la necessitat que hagin de fer-ho acompanyats. Ara bé, durant totes les estones de bany, un membre de l'equip de socorrisme supervisa l'usuari des de la sorra per garantir-ne la seguretat.
Fins a cinc usuaris amb discapacitat visuals es poden banyar simultàniament
La iniciativa permet el bany simultani de fins a cinc usuaris amb discapacitat visual. "El nivell d'orientació que tenen aquestes persones és molt gran. Amb aquest sistema ells s'entrenen i poden anar lliurement dins de l'àrea de la platja. És un sistema que està funcionant molt bé", ha assenyalat Agustí Sánchez, gerent de l'empresa SeaLand, impulsora d'aquests aparells.
Segons el conseller de Medi Ambient, Espai Públic i Joventut de l'Ajuntament de Tarragona, Guillermo García de Castro, es tracta d'un projecte que incrementa l'accessibilitat de la platja de l'Arrabassada, a la vegada que dota d'autonomia les persones amb diversitats funcionals. Així, se sumen a altres mesures com les plataformes d'accés a la sorra o la disponibilitat de crosses i cadires amfíbies, entre altres.
El servei, operatiu fins al 15 de setembre, està disponible de dilluns a diumenge, en horari de deu del matí a vuit del vespre. Per utilitzar-lo, no és necessari fer reserva prèvia. Aquesta és la primera temporada de bany que s'incorpora aquest sistema a Tarragona.
Una eina per ser més autònoms
Segons ha detallat la tècnica de rehabilitació de l'ONCE, Rocío Calcerrada, prèviament l'organisme informarà i formarà als seus usuaris sobre aquest servei. Així, es farà un entrenament sonor per identificar cada senyal i el seu significat. "Les persones amb discapacitat visual tenen moltes dificultats per venir soles a la platja. Encara que vinguin acompanyats, entrar a la mar pot comportar que es desorientin, ja que no tenen referències en sortir-ne. Aquest sistema els va molt bé, tant si venen sols com acompanyats, per ser el més autònom possible, que és l'objectiu de l'accessibilitat", ha asseverat.
Fins al moment, aquest sistema només es troba en dues platges catalanes, l'Arrabassada de Tarragona i la platja de Cunit. A escala estatal, ja s'ha instal·lat en platges de Fuengirola (Màlaga), Eivissa, Granada i València.