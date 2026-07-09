La Guàrdia Urbana de Tarragona ja vigila amb drons les zones de roques del municipi

El dron de la Guàrdia Urbana de Tarragona ja vigila les zones de roques i els espais de difícil accés del litoral tarragoní. Des del passat 6 de juliol, la Unitat de Drons (UDRON) ha iniciat les tasques de vigilància d'aquests indrets, treballant de manera coordinada amb la Unitat de Vigilància de Platges (UVIP), que patrulla diàriament la costa tant amb vehicle com a peu.
Aquestes tasques de vigilància arriben després de la mort de tres menors ofegats en una zona de roques entre les platges del Miracle i l'Arrabassada. En aquest sentit, les famílies de les víctimes asseguren que no van saltar des d'un penya-segat i que estaven banyant-se a la platja i un corrent se'ls va endur cap a la zona, fora de la visió dels socorristes, on van acabar ofegant-se.
En aquest cas, els Mossos d'Esquadra, que es van fer càrrec de la investigació, no tenen cap testimoni que veiés els menors a la zona de roques.
Reforçar la seguretat a les platges i prevenir conductes de risc
L'actuació té com a objectiu reforçar la seguretat a les platges i prevenir conductes de risc, especialment els salts al mar des de zones rocoses. L'ús del dron permet ampliar la cobertura de vigilància, detectar conductes de risc i actuar amb més rapidesa per garantir una major seguretat tant dels banyistes com dels usuaris del litoral.
La vigilància se centrarà especialment en punts sensibles com el Fortí de la Reina, el Preventori de la Savinosa i la zona de roques situada entre les platges del Miracle i l'Arrabassada, tot i que el dispositiu té capacitat per recórrer la totalitat del litoral tarragoní.