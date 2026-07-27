Un incendi ha fet saltar les alertes a la Conca de Barberà aquest dilluns 27 de juliol. Segons han informat els Bombers, s'ha declarat un foc al terme municipal de Santa Coloma de Queralt, concretament a la zona de la Rasa de l'Aumella. En aquest sentit, les flames afecten terreny agrícola, molt a prop de vegetació forestal. Els Bombers treballen amb 15 dotacions terrestres i cinc mitjans aeris, així mateix s'ha activat el contingent de bombers neerlandesos desplegats en el marc del mecanisme EU Echo.
Segons ha explicat el cos d'emergències, l'incendi ha començat poc abans de les sis de la tarda —avís a les 17.48 hores—. Cap a dos quarts de nou de la nit, els Bombers han donat per estabilitzat l'incendi, que ha afectat prop de 8 hectàrees, segons el balanç provisional dels Agents Rurals. El 55% de la zona afectada és forestal, mentre que el percentatge restant és agrícola. El dispositiu d'extinció ha arribat a estar format per 130 efectius i 41 dotacions, 7 de les quals aèries. A l'inici, el foc havia arrencat amb força empès pel vent de marinada que bufava a la zona, però poc abans de les nou ja s'indicava que els flancs no progressaven i que el cap havia quedat ancorat en uns camps llaurats.
Cal recordar que aquest dilluns al matí s'ha produït un altre incendi al Camp de Tarragona, concretament al terme municipal de la Pobla de Montornès. El foc està ja controlat i els Bombers remullen la zona, però durant una hora s'ha hagut de tallar la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid.